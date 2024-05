¡Chocan, vuelcan y sonríen! Mujeres ebrias se toman selfie tras aparatoso accidente

21/05/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

El fin de semana pasado, una imagen que circula en redes sociales causó controversia y molestia entre los usuarios. La fotografía muestra a un grupo de jóvenes tomándose una selfie justo después de haber sufrido un accidente de tránsito.

La selfie no podía faltar

El incidente ocurrió el sábado por la mañana en Cuernavaca, México. Según reportes de medios internacionales, cinco mujeres que viajaban en estado de ebriedad perdieron el control del vehículo en el que se trasladaban, terminando volcadas y con heridas de consideración.

A pesar de la gravedad del percance, una de las jóvenes sacó su teléfono móvil y se tomó una selfie, acto que rápidamente se viralizó y provocó una ola de críticas en las redes sociales.

Reacciones en redes sociales

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Muchos calificaron a las jóvenes de irresponsables y criticaron duramente su comportamiento.

Comentarios como "¿Cómo fue posible que en esa calle se voltearan? Pero bueno, al menos mi ciudad es famosa por 5 minutos" y "¿Selfies después de un accidente por irresponsabilidad? Me parece muy bien, toda vez que eso no le permitirá olvidar la estupidez que cometieron y si son personas normales, le ayudaría a no volver a hacerlo", reflejan la indignación de los usuarios.

Además, en otro video compartido en X, antes conocido como Twitter, se puede observar a una de las mujeres siendo auxiliada por un policía mientras ella se tambalea visiblemente afectada.

Estadísticas preocupantes

Las jóvenes lesionadas fueron trasladadas a un hospital para recibir la atención médica necesaria. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

Este suceso se enmarca en un contexto alarmante de accidentes de tránsito en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un organismo autónomo del Estado Mexicano responsable de generar la información estadística y geográfica, en promedio, 12 personas fallecen al día debido a accidentes vehiculares en el país.

El informe del INEGI detalló que durante todo el 2022 se registraron 377,231 siniestros en zonas urbanas y suburbanas, resultando en 5,181 personas muertas y 91,501 lesionadas. Estas cifras representan casi 12 muertes y 250 personas lesionadas al día, una situación preocupante que resalta la necesidad de medidas más estrictas y campañas de concienciación sobre la seguridad vial.

Además, el reporte indica que los días con mayor incidencia de accidentes de tránsito en el país son los viernes, sábados y domingos, principalmente entre las 6 de la tarde y las 12 de la mañana.

Este dato coincide con el horario en que ocurrió el accidente en Cuernavaca, subrayando los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol, especialmente durante los fines de semana.

La polémica selfie tomada tras el accidente en Cuernavaca no solo ha puesto en evidencia la imprudencia de las jóvenes involucradas, sino que también ha generado una reflexión sobre los comportamientos irresponsables al volante y las consecuencias de estos actos. Mientras las autoridades siguen investigando el incidente, la sociedad continúa discutiendo la importancia de una mayor responsabilidad y prudencia en la carretera para evitar futuras tragedias.