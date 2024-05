¡Tajante! Pablo Sabbag le respondió a sus críticos en Alianza Lima: "Ya no puedo hacer más"

20/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La recuperación de Pablo Sabbag ha sido toda una novela, que ha despertado a muchos críticos con el jugador que actualmente juega en Alianza Lima. 'El Jeque' se destapó, y respondió a todos sus 'haters' tajantemente.

En una reciente entrevista para el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, 'Enfocados', el delantero colombiano indicó que considera injustas las críticas alrededor de su gusto por la música.

"A mí me gusta la música y quiero ser cantante después de retirarme del fútbol. La gente me ha estado matando por eso. Que por el hecho de hacer eso, entonces no me voy a recuperar. Yo, hermano, te juro que hago por semana dos o tres veces doble jornada, pero también tengo mi espacio", señaló.

Quiere volver cuanto antes

Sabbag también hizo énfasis en sus ganas por regresar al fútbol profesional, expresando tristeza de no poder reunirse en los terrenos de juego con sus compañeros.

"Yo soy el más desesperado por volver, quiero estar jugando ya. Cuando veo los partidos y veo a mis compañeros ahí, es cuando más duro me da. Cuando estoy en el estadio me quiero meter, no aguanto, pero debo estar tranquilo. No puedo hacer que retroceda el proceso por el afán de querer estar", comentó.

No se guardó nada

El atacante de 26 años realizó comentarios directamente hacia los hinchas que lo critican de forma destructiva, asegurando que "no le hace daño a nadie" tener una vida en paralelo al fútbol.

"Si no lo entienden, con todo respeto, ya no puedo hacer más. Yo no estoy robando, no estoy matando y no estoy haciendo daño a nadie por hacer esas cosas", añadió.

¿Cuándo regresará Sabbag?

Vale mencionar que el futbolista ya se encuentra en la etapa final de su proceso de recuperación, luego de ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en el tobillo izquierdo.

Eso significa que Alejandro Restrepo lo tendrá a su disposición para el Torneo Clausura, en donde seguramente podrá aportar como una carta ofensiva importante para los blanquiazules.

En medio del irregular momento de sus delanteros, el conjunto 'victoriano' tendrá una variable desequilibrante en Sabbag, con precisión y gran velocidad en campo rival.

Se espera que Pablo Sabbag cierre muchas bocas con su regreso en Alianza Lima, en medio de polémicas y de comentarios de sus críticos, a los cuales el delantero respondió en una entrevista.