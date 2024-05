Magaly Medina fulmina a Ely Yutronic por su pasado: "Me hubiera gustado tener el don de la bataclanería"

21/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva batalla ha nacido en la televisión peruana. Esta vez, Magaly Medina y Ely Yutronic se han enfrentado públicamente desde sus respectivos programas y otros espacios de ATV. La conductora del noticiero central está incómoda con que la 'Urraca' haya sacado su pasado como bailarina, pero Magaly dice que no debería avergonzarse de ello.

La conductora de 'Magaly Tv, la firme' comentó que su compañera de canal evidentemente está avergonzada por su pasado como bailarina y chica reality, pero ella por el contrario, se siente orgullosa de haber trabajado desde muy joven, pese a que tuvo que pasar duros momentos cuando nació su hijo.

"Yo no me avergüenzo de mi pasado. No toda la vida he sido quien soy. No pude terminar mi carrera, ya me hubiera gustado tener el don de la bataclanería para ganarme unos centavos más y poder mantener a mi hijo recién nacido y terminar mi carrera. No pude. Tenía un padre que ya no tenía plata para mantenerme a mí y a mi hijo. Tuve que trabajar para comprarle la leche y los pañales", dijo Magaly Medina.

Magaly puso su maternidad por delante

La conductora de espectáculos tomó varios minutos para hablar sobre el tema, por lo que en otro momento destacó que siempre estuvo interesada en hacer periodismo y desde muy pequeña se preparó para ello, aunque tuvo que hacer una pausa para cuidar a su hijo.

"Aprendí la carrera desde muy chiquita, desde esa primera práctica creo que demostré ser periodista y soy autodidacta. Yo no me avergüenzo haber elegido comprar la leche de mi hijo para que no se muera de inanición a terminar mi carrera.

Además, resaltó que estuvo muy cerca a terminar su carrera. "Me faltó solo un semestre para terminar, pero no lo pude hacer porque no tenía plata y no me avergüenzo", concluyó.

¿Qué dijo Ely Yutronic sobre Magaly?

La conductora de TV, Ely Yutronic, brindó una entrevista para el programa 'Día D' donde recordó su etapa como reportera en difíciles coberturas como los inicios de la pandemia del COVID y las protestas durante el gobierno de Pedro Castillo.

"Todo esto que he vivido para que ahora me quieran dejar la imagen de una mujer en bikini con lencería. He construido una carrera con mucho esfuerzo (...) No me lo esperaba, quienes me conocen saben que he sido modelo, que he sido anfitriona; pero en mi CV de periodista no es relevante", manifestó Ely Yutronic sobre el informe de Magaly TV.

De esta forma, la pelea mediática de Ely Yutronic y Magaly Medina ha generado controversia ya que según la periodista de espectáculos, su compañera si se avergüenza de haber sido chica reality.