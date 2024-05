¡Fastidiados! Cienciano lanza POTENTE COMUNICANDO tras partido contra Universitario

21/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes no consiguió el resultado que esperaba frente a Cienciano. Y es que los 'cremas' empataron 0-0 en medio de un partido lleno de mucha polémica debido a una última jugada que no habría sido cobrada por el árbitro, generando que el equipo imperial lance un potente comunicado expresando su fastidio.

Se pronuncian

El club cusqueño utilizó sus redes sociales para compartir un extenso comunicado en el que rechazan tajantemente el arbitraje impuesto durante el juego contra los 'cremas'.

Según precisan, las decisiones tomadas por el árbitro peruano, Kevin Ortega, no estuvieron bien debido a que no habría considerado cobrar una "clara falta penal", ello pese a que acudió a revisar al VAR.

"Rechazamos tajantemente las decisiones del árbitro central del partido de esta noche contra Universitario, especialmente en la última jugada, donde hubo una clara falta penal que no fue cobrada, a pesar de la revisión del VAR", se lee inicialmente.

Enseguida, aseguraron que, una vez más, su club se vio perjudicado por la ejecución de malos arbitrajes. Por tal razón, anunciaron que recurrirán a las máximas autoridades del fútbol con el objetivo de expresar su inconformidad y buscar justicia.

"Nuestro club, una vez más, se vio perjudicado por malos arbitrajes. El árbitro Kevin Ortega no cumplió con su deber de manera justa y adecuada. Por esta razón, recurriremos a las máximas autoridades para expresar nuestra inconformidad y buscar justicia en el fútbol", agregó el club imperial.

La polémica jugada

Como se recuerda, durante los últimos minutos del partido, la jugada entre Di Benedetto y Garcés quedó en polémica pese a ser revisado en el VAR. Y es que según las imágenes, el defensor 'crema' coloca aparentemente sus manos sobre la espalda del delantero 'imperial', ocasionando que este caiga aparatosamente dentro del área.

Finalmente, el árbitro Kevin Ortega no cobró penal, pero sí fue llamado por el VAR para verificar lo ocurrido. Una vez allí, el réferi FIFA determinó, en pocos segundos, que no existía falta alguna e incluso hizo señas, dejando entrever que no entendía el aviso de la sala de videoarbitraje.

¿Fue penal o no contra Carlos Garcés? 🤔😏 El partido de Universitario y Cienciano termina con polémica...



pic.twitter.com/pKWTSueeDy — Erick Osores (@ErickOsores) May 21, 2024

Cabe precisar que, luego de ello, el actual entrenador 'crema', Fabian Bustos, afirmó que Garcés habría "inventando" dicha falta debido a que lo conoce desde hace mucho tiempo tras dirigirlo en otro clubes.

"Conozco a Carlitos tanto como a un hijo, lo he dirigido en cuatro equipos, Matías apoya la mano en la espalda y Carlitos se lanza", declaró el estratega argentino.

Debido a esta situación, Cienciano del Cusco lanzó un potente comunicado, anunciando que tomarán medidas para reclamar la falta no cobrada durante el partido contra Universitario de Deportes.