Explosión en grifo de VMT: Peritos no podrán recoger restos de la víctima mientras fuga de gas siga activa

En diálogo con Exitosa, el teniente brigadier Félix Sánchez, integrante del Cuerpo General de Bomberos, actualizó los trabajos de control que se vienen realizando en el grifo de Villa María del Triunfo (VMT) que registró una explosión este lunes y reveló que aún no se levanta el cuerpo de la persona fallecida.

Según explicó, los restos de la víctima mortal aún no podrán ser recogidos por los peritos debido a que la fuga de gas continúa activa. De hecho, señaló que tampoco han podido ingresar para realizar las diligencias de ley correspondientes.

Del mismo modo, agregó que, por la misma razón, no se podrá restablecer el servicio de alumbrado en la zona. Ello hasta que se consiga controlar en su totalidad la fuga en el grifo.

"No pueden entrar los peritos porque es una zona en la que la fuga está activa. Está controlada, pero está activa. Hay fuga, pero la tenemos controlada. Sigue saliendo gas todavía. No se puede restablecer el servicio de alumbrado y los peritos no pueden ingresar", declaró para nuestro medio.