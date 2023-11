¡Yapéale al Tuco! Eriberto Gutiérrez comparte su número y pide apoyo para participar en preolímpico de Brasil

El medallista que se endeudó para competir en Juegos Panamericanos Santiago 2023, Eriberto Gutiérrez, lanzó una campaña denominada "Yapéale al Tuco", pidiendo apoyo a la ciudadanía para participar en el preolímpico de Brasil.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el medallista en kayak reveló que no pudo asistir al clasificatorio olímpico realizado en Reino Unido por la falta de recursos económicos.

Sin embargo, el deportista apurimeño no pierde las esperanzas y busca su revancha. Es por ello que lanzó la campaña "Yapéale al Tuco" con la finalidad de recaudar fondos económicos para costear su próximo viaje.

Si deseas ayudarlo, puedes yapearle al siguiente número: 974 379 344. Recuerda que cualquier ayuda, por más mínima que sea, será bien recibida por el deportista.

En esa misma línea, nuestro compatriota se mostró agradecido con los peruanos pero sobre todo con las personas de Abancay - Apurimac, lugar donde nació y donde practica su disciplina.

"Me siento feliz por el respaldo que me dan, siento mucho de corazón, me dan ganas de llorar y también da colera (las acciones) de las autoridades. No me gustaría afectar a la economía de estas personas que no cuentan con el presupuesto, pero ellos se suman (a la causa)", expresó.