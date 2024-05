Gianluca Lapadula: ¡Lo defienden! Hinchas sacan las garras por el 'Bambino' tras ataque de Yerry Mina

20/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianluca Lapadula vivió momentos de mucha emoción tras anotar el gol de la victoria para Cagliari. Sin embargo, en medio de toda esa situación, tuvo un pequeño intercambio de palabras con Yerry Mina al momento de patear el penal, el cual no fue de mucho agrado para los hinchas, quienes salieron en defensa del 'Bambino'.

Hinchas fastidiados

Y es que en las imágenes compartidas a nivel internacional, se puede ver como 'Lapagol' y Mina tiene algún tipo de altercado respecto a quien debía patear el balón de la victoria.

No obstante, el ítalo-peruano fue el elegido, por lo que el ecuatoriano parece lanzarle un par de palabras que no son del agrado de Gianluca. Inmediatamente sus demás compañeros intentan calmarlo.

Todo parece indicar que esta situación incomodó bastante a los hinchas peruanos, quienes inmediatamente llenaron de comentarios las redes sociales del Cagliari, arremetiendo contra Mina y pidiendo respeto para el número '9'.

"Tronco", "Respeta a Lapadula" o "Recién llegas y quieres conflictos", "Nadie toca a Lapadula", "Respeta al 'Bambino'", "Déjalo en paz", fueron algunos comentarios que dejaron los hinchas 'blanquirrojos', quienes salieron en defensa del delantero.

🚨⚽️ Yerry Mina confrontó a Gianluca Lapadula por el penal de la salvación en Cagliari para quedarse en la Serie A pic.twitter.com/PmSQKtMVHR — Gustavo Calderón (@GustavoCaldCab) May 19, 2024

Héroe en Cagliari

El delantero peruano fue persistente en los ataques durante el partido contra Sassuolo, y a pesar que muchos de sus intentos de gol no salieron bien, no se dio por vencido, hasta que en el minuto 70, sería 'premiado' con un penal, que ejecutó magistralmente.

Si bien Lapadula no venía teniendo la mejor de las temporadas en su equipo, el gol anotado parece haberse reconciliado con la hinchada del equipo, pues la emocionante celebración demostró un desquite y una energía que no se veía hace mucho en el rostro del 'Bambino'.

Como se sabe, la temporada en Cagliari fue sumamente complicada, y en distintos momentos de la campaña el equipo se ubicó en puestos de descenso. Sin embargo, una serie de resultados de sus rivales les han permitido respirar tranquilos y salvar la categoría.

No cabe duda que Gianluca Lapadula se ha convertido en una de las figuras más importantes no solo para Cagliari sino para la Selección Peruana, por lo que los hinchas no dudaron en salir en su defensa tras notar que durante este último partido contra Sassuolo, el 'Bambino' fue incomodado por su compañero, el ecuatoriano Yerry Mina.