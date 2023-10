Zanelatto rompe su silencio ante posible interés de Paraguay tras su convocatoria a la selección peruana

Franco Zanelatto ha decidido romper su silencio ante los rumores que rodean su futuro internacional. Tras recibir la convocatoria a la selección peruana, los medios de comunicación se hicieron eco de un posible interés de Paraguay por contar con sus servicios. En esta nota, exploraremos las declaraciones recientes del futbolista estrella y su postura frente a esta inesperada situación, que podría cambiar el rumbo de su carrera deportiva.

En un emocionante enfrentamiento disputado en Juliaca, Alianza Lima logró imponerse 2-1 ante Deportivo Binacional en la fecha 17 del Torneo Clausura.

Sin embargo, lo que más destacó no solo en el campo de juego, sino también en el corazón de los aficionados, fue el desempeño del joven extremo Franco Zanelatto, quien, además de contribuir al triunfo de su equipo, fue recientemente convocado a la selección peruana.

Franco Zanelatto, de tan solo 23 años, ha venido demostrando su valía en la escuadra blanquiazul a lo largo de la temporada, lo que finalmente le valió un lugar en la lista preliminar de convocados por el director técnico Juan Reynoso para las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Al finalizar el emocionante encuentro en Juliaca, Zanelatto no pudo evitar expresar su emoción ante las cámaras de Liga 1 Max. "Es un orgullo enorme, todos los jugadores nos preparamos para esto. Feliz por este primer llamado, pero ahora a pelear para quedarme en la lista final", declaró el extremo íntimo.

Franco Zanelatto fue cuestionado sobre si en algún momento existió la posibilidad de jugar por el equipo guaraní, pero su respuesta fue tajante.

"En temas de selección con Paraguay nada. Nunca hubo un acercamiento, eran más los periodistas que me preguntaban y me llamaban para declarar, pero solo eso. Nunca tuve un acercamiento de la selección y ahora que fui llamado aquí, me han reventado el teléfono de Paraguay, pero no contesté. Estoy feliz de haber sido llamado acá", explicó.