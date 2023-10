The Weeknd en Lima: ¿A qué hora y por dónde será el ingreso al concierto en el Estadio San Marcos?

21/10/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

The Weeknd está a un día de presentarse en Lima y, a poco del tan esperado concierto, las personas se preguntan desde qué hora y por qué puertas podrán ingresar al Estadio San Marcos para disfrutar de su presentación en Perú.

Ante esta incertidumbre, los organizadores de lo que promete ser uno de los mejores shows del año en nuestro país se han pronunciado en redes sociales. Allí, han publicado el horario oficial del evento y las vías que llevarán a los asistentes a la tribuna correspondiente.

Cinco horas antes

El concierto de The Weeknd en el Estadio San Marcos está pauteado para las 09:00 de la noche hora peruana, de acuerdo con la programación oficial.

Con el objetivo de tener un ingreso pausado, ordenado y con anticipación, las personas podrán entrar al recinto de deportivo desde cinco horas antes de que el intérprete de canciones como "Die For You" salga al escenario.

Esto se debe a que, según el horario del evento, las puertas se abrirán desde las 04:00 de la tarde, tiempo desde el cual los asistentes podrán entrar e ir acomodándose en sus respectivos asientos.

Tres ingresos principales

Para que el concierto de The Weeknd en Lima sea ordenado, se ha dispuesto de tres ingresos principales al Estadio San Marcos, dependiente de la tribuna de cada asistente.

Por ejemplo, una de estas vías será por la avenida Venezuela, por donde los fanáticos del reconocido cantante norteamericano podrán dirigirse a la zona derecha de la cancha 1.

Por su parte, la avenida Mezaga contará con los otros dos ingresos principales. Uno de ellos será ubicado en la esquina con la avenida colonial, por donde por donde podrán entrar quienes tengan su boleto a cancha 2 y la tribuna occidente.

Finalmente, el último portón está metros más adelante y permitirá que los seguidores de Abel Tesfaye puedan ubicarse en la tribuna norte, oriente y el lado izquierdo de la cancha 1, dependiendo de sus tickets.

Estrella mundial

Como se recuerda, The Weeknd es uno de los artistas más reconocidos nivel mundial y será la primera vez que llegue al Perú como parte de la gira After Hours Til Dawn. Muestra de la expectativa que genera su llegada a nuestro país es el sold out que ha logrado al agotar todas las entradas para la presentación de este domingo.

Y es que, no es para menos, pues a finales de marzo de este año, poco tiempo después de que se anunciara su show en territorio peruano, fue anunciado como el artista más popular y el músico más famoso en todo el mundo por Récord Guiness.