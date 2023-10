(VIDEO) ¿Por qué Mario Hart se animó a regresar a la música? Excombatiente responde

¡Cada vez más cerca! Mario Hart regresó oficialmente a la industria musical y, mientras crea su nuevo tema para sorprender a todos sus fanáticos, se animó responder por qué se animó a relanzar una carrera que él mismo "había paralizado".

Las palabras del recordado excombatiente y capitán del equipo verde tuvieron lugar en una breve entrevista para América, donde el también piloto y corredor de autos fue consultado sobre su decisión de retomar la música.

Al respecto, Mario Hart aseguró que gracias a todos los usuarios que crearon un movimiento masivo en redes sociales pidiendo su retorno a la escena. Y es que, al ver dicho panorama, el 'Chato' vio que tenía una segunda oportunidad para hacer nuevas canciones.

Y si de canciones de Mario Hart se habla, una de las más recordadas y sonadas en las redes sociales es "Yo No Fui", un tema que realizó junto a sus dos excompañeros 'Pancho' Rodríguez y 'Pantera' Zegarra durante su estadía en Combate.

De hecho, el piloto se pronunció sobre la posibilidad de que, en esta nueva etapa de su carrera musical, vuelva a colaborar con ellos dos. Según indicó, las puertas están sumamente abiertas para dicha opción.

Como se recuerda, el también conductor de TV publicó un video en sus redes anunciado su regreso al canto y el último 2 de octubre se hizo oficial, ya que fue sorprendido en vivo por Pancho Rodríguez y la Pantera Zegarra en el set de "Mande quien mande" para entonar "Yo no fui".

"Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui, si te dicen que con ella yo salí, yo no fui, que bailaba hasta abajo, sin subir, yo no fui, si tu sabes que te quiero solo a ti, solo a ti", dice aquel tema.