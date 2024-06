¡Lamentable! Conocida cantante de pop anuncia que tiene cáncer: "Tengo suerte de estar viva"

06/06/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El mundo de la música recibió una trágica noticia en las últimas horas, luego de que se anunciara que la conocida cantante de pop, Halsey, padece de cáncer y lupus. La propia artista informó de su situación en redes sociales.

También, Halsey publicó una canción inspirada en los desafíos que ha tenido que enfrentar debido a su condición de salud. Incluso, la cantautora señaló que "tiene suerte de estar viva", luego de ser diagnosticada con lupus tras serios problemas.

Anunció el lanzamiento de un álbum

La intérprete de Without Me se comunicó con sus seguidores en Instagram, donde publicó un mensaje breve y misterioso, anunciando que está próxima a sacar un álbum, titulado como The End.

En un inicio no proporcionó detalles sobre su condición, etiquetó en la fotografía a la Lupus Research Alliance y a la Leukemia & Lymphoma Society, para luego publicar una fotografía en donde utiliza una máscara y se le ve conectada a una sonda.

La descripción de la foto conmovió a sus seguidores, pues esta dictaba: "Día uno de tratamiento". La artista publicó una canción donde habla sobre el "veneno" que tiene en la sangre, y cómo la hace sentir las duras medidas tomadas contra el cáncer.

Halsey ha buscado tomarse con humor su situación, señalando que esto es una preparación para sus próximos años, donde lucirá mejor que nunca.

"En serio, en serio (...) como una anciana". "Me dije a mí misma que me voy a dar dos años más para estar enferma. A los 30 voy a renacer y no voy a estar enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y voy a poder rehacer mis 20 cuando tenga 30", agregó.

No sería la primera vez

Halsey reveló también que previamente había tenido complicaciones con su salud, incluso asegurando que "Ha estado enferma la mayor parte de mi vida adulta". Antes, recibió tratamiento para enfermedades como endometriosis, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Sjögren y el síndrome de activación de los mastocitos.

Todos estos síntomas habrían empeorado tras el nacimiento del hijo de la artista, que ya viene recibiendo tratamiento fuerte contra el lupus y la leucemia.

La conocida cantante de pop Halsey ha conmovido a sus seguidores tras anunciar públicamente que padece de un agresivo cáncer, el cual ya está tratando, pero el cual casi le arrebata la vida.