Virgilio Martínez deslumbra como jurado en la gran final de 'Masterchef España'

La noche del lunes 10 de junio se convirtió en un evento televisivo inolvidable en España, cuando el chef peruano Virgilio Martínez, uno de los más destacados del mundo, se unió al panel de jurados en la gran final de MasterChef 12. Millones de espectadores sintonizaron para presenciar quién se llevaría el trofeo en uno de los concursos gastronómicos más prestigiosos del continente.

Final de alta cocina

La final de MasterChef 12 reunió a los talentosos Gonzalo, María, Ángela y Samya, quienes demostraron sus habilidades culinarias a lo largo de tres pruebas rigurosas.

Tras superar dos desafíos iniciales, solo las dos últimas finalistas tuvieron el privilegio de presentar su menú completo ante Virgilio Martínez, líder del reconocido Central Restaurante en Lima, Perú.

Este restaurante ha sido recientemente aclamado como The Best of the Best por The World's 50 Best Restaurants 2023, un año después de ser nombrado el mejor del mundo.

El ingreso de Virgilio Martínez

El momento cumbre llegó con la entrada del chef peruano durante la etapa decisiva de la preparación de los platos finales.

Su presentación, " Desde Central, en Lima, Perú, Virgilio Martínez ", fue recibida con una ovación de los asistentes. Al reflexionar sobre la responsabilidad de liderar el mejor restaurante del mundo, el chef peruano comentó:

"Es una responsabilidad tremenda no solamente con Perú, sino con Latinoamérica. También es un crecimiento puro, más libertad para hacer lo que nos gusta y afrontar un futuro con inspiración y una audiencia más mundial y más grande".

Virgilio Martínez destacó la influencia de la geografía, la multiculturalidad y los diversos ecosistemas de Perú en su gastronomía.

"Una agricultura milenaria, un legado de los incas y las fusiones con España han contribuido a una cocina diversa. Buscamos en el mundo moderno la naturaleza y la calma".

El chef peruano también subrayó su pasión por los ingredientes autóctonos y sostenibles, mencionando su restaurante Mil, conocido por su enfoque en productos locales.

Durante la final, una de las concursantes reveló que, aunque no había visitado Perú, conocía a dos personas que trabajaban con Virgilio. Este detalle añadió un toque personal y emotivo a la competencia. El chef peruano evaluó los platos finales con un ojo crítico, elogiando las historias, sabores y estructuras presentadas por las participantes.

La ganadora de MasterChef 12

Tras la degustación, Virgilio Martínez tuvo el honor de entregar el trofeo a Angélica, quien fue coronada como la mejor chef de la temporada.

Además del trofeo, Angélica recibió un premio de 100 mil euros y la oportunidad de publicar su propio libro de recetas. Los tres primeros clasificados también obtuvieron formación en el prestigioso Basque Culinary Center en San Sebastián.

El ganador recibió un Máster en Cocina: Técnica, Producto y Creatividad; el segundo clasificado, un Máster en Pastelería de Restaurante y Cocina Dulce; y el tercero, un Curso de Especialización de ocho semanas.

La participación de Virgilio Martínez en la gran final de MasterChef 12 no solo subraya su estatus como un referente mundial en la gastronomía, sino que también resalta la riqueza y diversidad de la cocina peruana. Su presencia aportó un nivel de prestigio y emoción a una noche ya cargada de tensión y expectativa.