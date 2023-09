Aldo Miyashiro y Érika Villalobos presentan novela y usuarios se quedan en shock

Luego del polémico ampay protagonizado por Érika Villalobos, Aldo Miyashiro aclaró que se encontraba separado de la actriz peruana desde hace más de un año. Sin embargo, el reciente anuncio de una novela donde ambos son protagonistas dejó en shock a los usuarios.

Una vez más, los exesposos volvieron al ojo público tras revelarse que son los protagonistas de la nueva novela peruana 'Perdóname', que verá la luz este mes. Con esta nueva entrega televisiva, Miyashiro y Villalobos atraparán a los usuarios con esta nueva entrega televisiva.

Como era de esperarse, los usuarios en las redes sociales quedaron enormemente sorprendidos al ver la promoción oficial de la nueva novela. Es así que, no dudaron en comentar la publicación de la nueva entrega televisiva e incluso afirman que ya habrían superado sus conflictos sentimentales.

"Ya vuelta", "No se pasen", "Qué conveniente", "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", "Esto si no me lo esperaba", "Me muero muerta", "Pensé que era broma", "¿Es día de los inocentes?", "Más allá de la realidad", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en dicha publicación.