Deysi Araujo niega haber gastado 300 mil dólares en departamento: "Lo pagaré en 10 años, estoy endeudada"

20/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo ha vuelto ha estar en las portadas de los diarios debido a su vinculación con Mark Vito y en medio de eso, reveló que se mudará a San Isidro, donde recientemente compró un departamento; sin embargo, ahora explicó que está endeudada por la compra del inmueble.

¿Qué dijo Deysi Araujo?

La exbailarina brindó una entrevista a un conocido medio de comunicación donde contó que decidió mudarse debido a los últimos sucesos (extorsión) que pasó en SJL.

"Esa cifra que dijo Magaly es una exageración, no tengo tanto dinero. Es más, voy a pagar el departamento por diez años, estoy endeudada. Pero sé que es por algo mejor pues podré vivir más tranquila después de todo lo que me ha tocado sufrir en los últimos meses", declaró a Trome en un inicio.

En esa mima línea, Deysi confesó que extrañará algunas cosas de su barrio, como la bodegas y mercados, pues ha vivido más de 20 años en San Juan de Lurigancho junto a su hijo.

"(He vivido) alrededor de unos 24 años, desde que llegué de Cajamarca he vivido ahí (SJL), tengo amistades y recuerdos buenos y malos. Pero ahora me voy con mi hijo, quien ahora ya es un universitario y empezamos una nueva vida. Lo malo es que ahí no hay mercados ni bodeguitas", agregó.

Pide sugar daddy

Después de explicar que no pagó el departamento al chash, fue dijo que ahora tendrá que trabajar más duro para poder terminar de cancelar su vivienda y entre bromas, deseó que algún sugar daddy ya apoye.

"Sí, solo le pido a Dios que me siga dando salud para trabajar y poder pagar mi departamento... aunque tampoco sería bueno tener un 'Sugar Daddy' para que me pueda ayudar, ojalá que las chicas como Paula o Macarena me puedan dar algún consejito de cómo hacen ellas, algún secretito para conseguir uno", explicó.

Sobre la posibilidad de volver a viajar a Tulum para conocer a un sugar daddy, la exvedette mencionó que las veces he viajado a ese destino siempre ha estado sola porque no le gusta relacionarse con extraños.

"Cuando he viajado no he conocido a ningún 'Sugar Daddy', a mí me da mucho miedo los desconocidos, y disfrutaba del mar y la piscina solita", concluyó.

Es así que, Deysi Araujo negó tajantemente haber pagado 300 mil dólares por su nuevo departamento en San Isidro, y que por el contrario, está endeudada con el banco por 10 años.