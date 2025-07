Laura Spoya protagoniza comprometedor 'ampay' con Mario Irivarren y él pierde los papeles: "¿Quieres un combo?"

04/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cuando parecía que todo entre Laura Spoya y Mario Irivarren no pasaba de una buena amistad, un ampay cambió por completo el panorama. Ambos fueron captados en una situación bastante comprometedora que rápidamente se viralizó en redes sociales. Lo que más sorprendió fue que el chico reality no pudo controlar su reacción y perdió los papeles.

Laura Spoya y Mario Irivarren fueron 'ampayados'

Todo empezó con un video que se hizo viral rápidamente. En las imágenes, se ve a Mario Irivarren y Laura Spoya, los conductores del podcast Good Time, paseando por conocido un centro comercial. Querían pasar desapercibidos, sentaditos comiendo en el patio de comidas, pero un seguidor los descubrió.

"¿Mario, Laura? ¿Qué hacen acá? ¿No que no?", dijo el fan, y ahí se armó el "drama". Irivarren, que no tiene pelos en la lengua, se paró y le metió una tremenda encarada: "¿Qué pasa hermano? ¡¿Quieres un combo?!".

Pero no se asuste. La verdad es que todo era una promoción bien ingeniosa para el mismo centro comercial. Las redes sociales explotaron de risa y los comentarios no se hicieron esperar.

"La señora de atrás pensando que tiene la primicia", "Me la creí", "Me encanta cuando hacen publicidad juntos, son unos capos", "El real las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", fueron algunos comentarios que recibió el video.

¿Laura y Mario tienen algo más que amistad?

Hace unas semanas, Laura Spoya y Mario Irivarren fueron vistos juntos en varias discotecas de Lima y todos hablaron de eso en redes sociales y en los programas de espectáculos.

Ante los comentarios por sus intensas noches de juerga, Laura Spoya no se quedó callada y respondió con picardía. "No fueron dos días de fiesta, fueron tres", dijo con ironía al ser abordada por reporteros, dejando claro que no le afectan las críticas.

Por su parte, Mario Irivarren rompió su silencio y descartó por completo que exista un romance con Laura Spoya. Según dijo, lo único que los une es una gran amistad y un cariño fraternal.

"Somos casi hermanos, cuál es la novedad", respondió con total naturalidad ante las cámaras, restándole importancia a que los hayan visto juntos varios días seguidos.

El inesperado "ampay" entre Mario Irivarren y Laura Spoya en el patio de comidas de un centro comercial no fue más que una puesta en escena que cumplió su objetivo. El video rápidamente se viralizó, generando miles de reacciones en las redes sociales.