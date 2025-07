Novio de Dayanita se pronuncia tras la polémica por los trabajos ocultos de la actriz

Luego de que en el programa de Magaly Medina salieran a la luz los trabajos ocultos de Dayanita, la polémica estalló en redes sociales y generó miles de comentarios. Incluso, la propia actriz confirmó que su relación había terminado. En medio de todo este escándalo, su novio rompió el silencio y se pronunció al respecto.

El 1 de julio, Magaly Medina reveló que Dayanita habría aceptado participar en un "cita" por S/800. Aunque la comediante, fiel a su estilo, se lo tomó con humor y hasta dijo que sabía que estaba hablando con un reportero de Magaly TV, La Fiirme, su novio, Miguel Rubio, no pudo con la rabia. Miguel decidió terminar la relación.

Pero la historia no terminó ahí. Horas después, y para sorpresa de todos, la pareja dio un giro de 180 grados y decidió reavivar su romance. Miguel Rubio, que parecía el más molesto, apareció en redes sociales con un mensaje súper tierno.

Según contó la misma Dayanita, después de ver el reportaje, Miguel Rubio se fue de la habitación y, fuera de cámaras, le reclamó con todo.

"Ya se fue. Se ha molestado por lo que ha salido en Magaly. Yo no tengo la culpa que me hayan centrado. Gente, mi novio me acaba supuestamente de terminar. Se acaba de retirar porque la bruja de Magaly sacó cosas y supuestamente él no sabía", manifestó la actriz, visiblemente afectada.