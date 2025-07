02/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Camino al set de Good Time, Laura Spoya protagonizó un accidente de tránsito que alteró su llegada al set. El incidente ocurrió a pocas cuadras del estudio de grabación, pero no impidió que se presentara en vivo y con la otra afectada, que la acompañó para sorpresa de todo el equipo.

Laura Spoya sufre accidente de tránsito

La mañana pintaba tranquila para Laura Spoya, camino al set para su programa Good Time, pero el destino le tenía preparada una sorpresa en plena pista. La propia conductora, entre risas y un poco de roche, contó que tuvo un "pequeño choque" a metros del estudio de grabación.

"Tuve un pequeño choque", repetía ella, intentando restarle drama al asunto, pero sus compañeros de Good Time la trolearon sin piedad. "¿Pequeño? Se volvió un Tico", bromeó Mario Irivarren, desatando las carcajadas de todo el elenco.

Laura Spoya explicó que el otro carro, un sedán, frenó de golpe y, aunque ella también pisó el freno, no pudo evitar el 'besito'. Reconoció su culpa, pero aclaró que no fue nada grave.

Pero algo que nadie esperaba es que la dueña del carro afectado, sí, la 'víctima' del choque, terminara ingresando al canal y, para más asombro, se sentara en el set de Good Time a esperar a la aseguradora.

La mujer, sonriente y tranquila, fue guiada hasta el estudio y, como si fuera la invitada de honor, saludó a la cámara. El momento fue tan surrealista como espontáneo: la afectada del choque compartió con el elenco mientras se resolvían los papeleos del accidente.

Y como si fuera poco, la afectada reveló que apenas ocurrió el choque, Laura Spoya le dijo: "No me agarró el freno pipipi", causando carcajadas entre todos los presentes en 'Good Time'.

Mario Irivarren alarma a sus seguidores

Hace unos días, otro de los conductores de Good Time también dio que hablar. Esta vez fue Mario Irivarren, quien usó su cuenta de Instagram para contar tremendo problema que lo tenía de cabeza. "Gente, malas noticias. Me han hackeado el correo, me han cambiado la contraseña, no puedo entrar, no sé qué hacer", relató.

Lo que comenzó como un simple accidente terminó convirtiéndose en uno de los momentos más inesperados y divertidos en el set de Good Time. Laura Spoya se tomó la situación con humor, la afectada terminó como invitada sorpresa, y todos los presentes no pararon de reír con la divertida anécdota.