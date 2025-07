02/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bruno Agostini ha vuelto a encender la polémica, y es que, sin pelos en la lengua, ha salido a confirmar que tiene bajo siete llaves las pruebas de un supuesto encuentro que habría ocurrido hace un tiempo entre dos de las figuras más mediáticas: Melissa Paredes y Andrea San Martín.

Bruno Agostini responde a Melissa Paredes

Melissa Paredes, desde el programa Ponte en la cola, de Michelle Soifer y Ricardo Rondón, le lanzó un dardo a Bruno Agostini, llamándolo "cobarde" y exigiéndole pruebas de ese supuesto encuentro con Andrea San Martín.

Pero el español, ni corto ni perezoso, le salió al frente y con una frase que resonó fuerte: "Sería feo que salga con mensajes que gracias a Dios Fabio los tiene todos guardados".

Bruno Agostini aseguró, además, que la propia Melissa Paredes habría "ratificado" sus declaraciones al no negarlas, sino al contrario, al contar que él la llamó para pedirle disculpas hace unos años.

El exchico reality también dejó claro que, aunque su hermano Fabio tiene todas las pruebas guardadas, no las mostrará. "Fabio tiene todo guardado pero no voy a sacar nada, no quiero hacerla más larga", comentó. Y para cerrar con broche de oro, aseguró que él perdona a Melissa Paredes por todo el escándalo que generó.

Famosos agradecen a Bruno Agostini

Pero la cosa no quedó solo en Melissa Paredes. Bruno Agostini se enlazó con La noche habla, el programa de Tilsa Lozano en Panamericana Televisión, y aprovechó para "echar leña al fuego" contra Vania Bludau.

El español confesó que su único arrepentimiento es haber salido con Vania Bludau, por su personalidad "tóxica y arrogante". Y para que la gente le crea, contó que una vez la influencer le arrancó el celular de las manos dentro de un taxi.

Según Bruno Agostini, después de su participación en El valor de la verdad, varios famosos se comunicaron con él para agradecerle por "desenmascarar" a Vania Bludau.

"He recibido mensajes de chicas y chicos famosos de la televisión, no voy a decir los nombres, pero diciendo gracias porque después de 7 años que te has ido apareciste en el mejor momento para desenmascarar a una chica que me ha hecho esto, esto, esto (...) Me han contado historias de esta chica con otras chicas, con otras parejas", contó.

Asimismo, agregó: "Esas mismas chicas famosas, que trabajan en la actualidad en la televisión, me han dicho 'Bruno, gracias por aparecer en este momento porque estás reconfirmando lo que nos ha pasado a todos con esta chica'"

Tilsa Lozano no dudó en preguntarle si entre esas personas que lo contactaron estaba Onelia Molina, quien hace poco terminó su relación con Mario Irivarren por un asunto en el que Vania Bludau estuvo involucrada.

"No quiero sacar más nombres... Tilsa se te ve bonita con la toalla...", dijo Bruno Agostini entre risas, evadiendo la pregunta, pero confirmando las sospechas.

La afirmación de Bruno Agostini de poseer pruebas sobre un encuentro entre Melissa Paredes y Andrea San Martín deja un sinfín de interrogantes en el aire.