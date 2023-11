"El Gran Chef Famosos": 'Checho' Ibarra y Tilsa Lozano pasan a noche de sentencia

03/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los platillos de Tilsa Lozano y 'Checho' Ibarra no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos', por ello, ambos participantes pasan a la temida noche de sentencia del programa de cocina.

Primer plato

'Checho' Ibarra, el 'Flaco' Granda y Tilsa Lozano se encontraban una vez más en el set del programa, que logró conquistar los corazones de las familias peruanas, para demostrar sus mejores habilidades culinarias y tratar de prestar la mayor atención posible para preparar el primer plato de la noche: aguadito de mixtura de mariscos.

El chef Giacomo Bocchio procedió a explicar y dar algunos secretitos para que los participantes puedan preparar el plato lo mejor posible para ganar puntos que los ayude a pasar al siguiente nivel.

¿Tienen sus favoritos?

El jurado aprovechó el momento en que los participantes se desenvolvían en sus estaciones para indicar quiénes "tenían madera" para lograr llegar a la etapa final de la competencia.

"Yo le voy a Tilsa. Se siente más segura con estos platos", afirmó Javier Masías desde la estación de jurados. Por su parte, Nelly Rossinelli dio comentarios sobre Sergio 'Checho' Ibarra. "Checho va creciendo gastronómicamente", expresó.

Una vez que lograron emplatar, el jurado procedió a probar cada sopa y deliberaron que 'Checho' Ibarra logró conseguir un mejor sabor que el resto de sus contrincantes, por lo cual era acreedor del beneficio de la noche.

Segundo plato

En la segunda etapa del programa, los participantes tuvieron la oportunidad de reivindicarse y preparar una rica chuleta de cerdo a la chicha de jora con puré de yuca.

Las risas no faltaron en el set, cuando Giancarlo Granda no soportó que Tilsa Lozano esté en su estación durante cinco minutos y no lo haya ayudado con su preparación. Por eso, decidió sacarle una tarjeta roja y expulsarla de su cocina.

"Yo la verdad la expulso. Para afuera Lozano, para afuera. No hizo nada en cinco minutos", comentó el 'Flaco' Granda.

Deliberación y sentencia

Una vez culminado el tiempo de la preparación, todos fueron llevados al comedor, mientras esperaban la deliberación del jurado.

Todos se mostraban nerviosos por saber si lograron convencer al jurado con su sazón. Sin embargo, quien logró salvarse fue Giancarlo Granda, mientras que sus otros dos compañeros pasan a la noche de sentencia.

De esta manera, 'Checho' Ibarra y Tilsa Lozano tendrán que sumarse a Mónica Zevallos, Fiorella Cayo y Christian Ysla, en la temida sentencia para demostrar todas sus habilidades culinarias y así mantenerse en competencia y no decirle adiós al programa para siempre.