¡Arrepentido! Danny Rosales ROMPE EN LLANTO por no haber valorado a su padre fallecido

21/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Danny Rosales vuelve a remecer la farándula nacional tras recordar el terrible momento que vivió por la muerte de su padre y dejó una breve reflexión de aprender a valorar a nuestros seres queridos en vida.

El cómico ambulante se caracteriza por siempre tratar de alegrar a todos con sus peculiares chistes o parodias, sin embargo, esta vez, Danny no evitó romper en llanto durante una entrevista a 'La Casa de la Comedia'.

¿Arrepentido?

Rosales pidió a los jóvenes aprender a valorar el gran esfuerzo que hacen los padres para sacarlos adelante y que si les llaman la atención es porque tratan de ayudarlos a encaminarse en el camino del bien.

Además, reiteró aprovechar cada momento vivido al lado de sus seres queridos y tener gratos recuerdos junto a ellos, que perduren hasta la eternidad.

"¿Tú tienes a tus viejos vivos? Sácales el jugo, aprovéchalos, llámalos. A veces así le digo a unos compañeros. Visítalos, métete a su cama como si fueras un niño y abrázalos porque cuando se te van es muy triste y doloroso", comentó el comediante.

Recordó a su padre fallecido

Danny relató que cuando él era joven tuvo algunos eventos donde su padre lo castigaba por "haberle contestado mal" y típico de su edad, no podía evitar responderle mal.

"Yo me arrepiento de haberle faltado el respeto a mi papá cuando era joven. Porque me encontró cigarros, yo ya era mayor de edad. Mi papá me decía que no fume y yo le decía que si quería", agregó.

Seguido a ello, contó que con el pasar del tiempo se dio cuenta de su mala actitud y se mostró completamente arrepentido cuando la salud de su progenitor se iba deteriorando.

"Yo le dije cuál era el problema que fume y me tiró un cachetadón. El grave error que cometí fue el haberle levantado la mano. Le contesté porque al zafarme, él me tenía abrazado, yo accidentalmente le tiré un codazo en la cara. Es algo que no se me borra de mi mente porque le vi un poco de sangre (se lleva la mano al borde de los labios). Me puse muy triste", comentó.

Sentido mensaje

Danny Rosales sufrió la pérdida de su padre en marzo del año 2023 tras haber permanecido hospitalizado y decidió compartir la lamentable noticia con sus seguidores en redes sociales.

Es ahí que aprovechó en dejar un sentido mensaje resaltando que no dudará en seguir apoyando a sus hermanos y salir adelante junto a ellos.

"Los médicos nos dijeron que te irías pronto, pero no esperé que fuera tan rápido (...) Entre abrazos y pésames tenía que estar fuerte por mi abuelita, tu madre. Al verte en ese cajón, se me partió el corazón en mil pedazos y prometí ser fuerte hasta el final", publicó.

De esta manera, el cómico ambulante Danny Rosales sorprendió a todos al romper en llanto al recordar el duro momento que vivió tras la muerte de su progenitor y pidió al resto de jóvenes aprender a valorar a sus seres queridos en vida y no faltarles el respeto.