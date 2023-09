"Fue la otra, rompió una familia": Samahara Lobatón arremete contra Fiorella Retiz en 'La Casa de Magaly'

Los capítulos de 'Casa de Magaly' se están volviendo cada vez más intensos. En esta ocasión, Samahara Lobatón reveló el motivo por el cual "no pasa" a Fiorella Retiz, la infuencer hizo comentarios despectivos sobre el ampay de la periodista con el conductor de televisión, Aldo Miyashiro.

En la última edición de 'La Casa de Magaly', Alfredo Benavides, Patricio Suárez Vértiz, 'La Uchulú', Fiorella Retiz y Samahara Lobatón se encontraban conversando en la sala de estar del establecimiento.

En un momento, el actor cómico y la hija de Melissa Klug estuvieron hablando en voz baja sobre la exreportera de 'La Banca del Chino'. Alfredo mencionó que 'La Retiz' le parecía una mujer bonita, a lo que Samahara le cambió de tema:

"¿Por qué lloraba? ¿Por hacer mea culpa?. '¿Mea culpa de que? mucha, carga ella no estaba en nada de esto (farándula) hace uf'. Yo pensé que hizo su mea culpa", fue la conversación entre ambos personajes.

Al parecer, la periodista habría escuchado los cuchicheos entre Alfredo y Samahara que por un momento desapareció de la imagen principal. Fue en ese instante que la hija de Abel Lobatón aprovechó la oportunidad para explicarle más a detalle sus dudas al hermano de Jorge Benavides.

Inmediatamente, Alfredo le preguntó si nunca la habían engañado, con la finalidad de que entienda la posición que vivió Fiorella en la temporada del ampay, pero, fiel a su estilo, la influencer contestó:

"No, he visto como engañan a mi mamá y rompieron una familia, es lo único que me hace rechazarla a ella", finalizó.