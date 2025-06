Melissa Klug lanza potente mensaje luego que usuario le nombre a Farfán: "Que la justicia no se compre con dinero"

Melissa Klug vuelve a dar que hablar. Y es que la empresaria se pronunció luego de que un usuario le nombrara a Jefferson Farfán en las redes sociales. A continuación, te contamos qué fue lo que provocó su contundente respuesta.

La popular 'Blanca de Chucuito' decidió interactuar con sus seguidores y abrió la popular 'Caja de Preguntas' de Instagram. Es en medio de ello que un usuario le escribió afirmando que ahora la gente se estaba dando cuenta de que Jefferson Farfán es "una joyita" porque cada vez que tiene un problema lo soluciona con juicios que sabe que ganará: "La gente está viendo que Farfán es una joyita y todo lo soluciona con juicios que él sabe que va a ganar".

Enseguida, Melissa no dudó en mostrar su postura frente a los juicios que el padre de sus hijos entabla a diferentes personas por distintos motivos, expresando su deseo de que la justicia sea imparcial y "no se compre con favores o con dinero".

"Esperemos que la justicia sea 'LEAL' y no se compre con favores o con dinero, para que resuelvan como es acorde a la ley. ¡'Esperemos' porque los favores hoy en día están en su furor!. Tú me ayudas y yo te ayudo", escribió Klug, llamando la atención de sus seguidores, quienes non dudaron en reaccionar a su respuesta.