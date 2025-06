¿Ana Siucho responde a rumores de romance con Elías Brito? Esposa de Edison Flores lanza INESPERADO comunicado

¡No calla más! Ana Siucho decidió romper su silencio en sus redes sociales tras confirmarse su separación de Edison Flores. La influencer y doctora de profesión compartió un comunicado que dejaría en claro cuál es su vínculo con el empresario Elías Brito.

En medio de la reciente confirmación de su separación con el futbolista Edison Flores, Ana Siucho ha sido objeto de especulaciones tras compartir una imagen en redes sociales en la que aparece abrazada por el hombre de negocios de nacionalidad venezolana, Elías Brito. La fotografía, acompañada de un mensaje ambiguo, generó comentarios sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

Pero eso no fue todo el detonante para verse envuelta en este escándalo mediático, sino que el empresario le habría dedicado una romántica canción 'Te doy mi amor' en su cuenta de Instagram. Ante esta situación, la aún esposa del popular 'Orejas' Flores sorprendió a todos sus seguidores al compartir el mismo comunicado de Elías Brito, quien no dudó en dejar en claro que solo los une una buena amistad.

Con esta acción, la joven influencer busca acabar con los rumores de que habría encontrado el amor tras el fin de su matrimonio y demostrar que se encuentra enfocada únicamente en el cuidado de sus dos hijas, frutos del amor que la unió a Edison Flores. En el mensaje que republicó en una historia y con el que demostraría todo su respaldo a Brito, se lee lo siguiente:

"Sobre Ana, mantenemos una amistad, la cual es del conocimiento de Edison y está basada en la empatía, el aprecio genuino y el acompañamiento en momentos complejos. He estado presente como amigo, reconociendo su entrega hacia sus hijas y la serenidad con la que enfrenta esta etapa", expresó el amigo de Ana Siucho.

Además, cabe destacar que el empresario venezolano aseguró que la canción romántica que le dedicó a la aún esposa de 'Orejas' no significaba un amorío entre ellos, por lo cual, pedía no malinterpretar su amistad.

Ana Siucho respalda comunicado de su amigo, el empresario Elías Brito, y descarta romance.

Mientras que Ana Siucho decidió limitar sus comentarios en su cuenta de Instagram para evitar cuestionamientos tras conocerse el fin de su matrimonio, Edison Flores impactó a sus seguidores al tomar una decisión mucho más extrema en redes sociales: ¡eliminó o desapareció su cuenta de Instagram!

"Me sale como que está fuera, que no existe, entonces él habría tomado la decisión de alejarse de las redes sociales debido a la cantidad de comentarios, pero no creo que sea para siempre", expresó el periodista Instarándula, quien se percató de esta acción del futbolista de Universitario de Deportes.