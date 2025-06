Melissa Paredes y Andrea San Martín: Bruno Agostini confiesa noche de pasión con ambas a la vez

30/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El modelo español Bruno Agostini llegó a El valor de la verdad con ganas de prender fuego, y lo hizo, ¡vaya que lo hizo! Contó todas sus aventuras durante su tiempo en Perú, y la más sonada fue que vivió una noche de pura pasión con Andrea San Martín y Melissa Paredes.

La confesión de Bruno Agostini en 'EVDLV'

La pregunta clave llegó de la mano de Beto Ortiz, sin rodeos: "¿Has tenido un trío con Andrea San Martín y Melissa Paredes?". Y la respuesta de Bruno Agostini, exintegrante de Combate, fue un rotundo "Sí".

Pero el español no se quedó ahí; aprovechó para aclarar que si Melissa Paredes no hubiera empezado a hablar del asunto, él jamás habría ventilado nada. "No lo sabía absolutamente nadie", dijo.

Bruno Agostini empezó a contar que, hace unos tres años, Sebastián Lizarzaburu lo sorprendió comentándole sobre este momento. Lo más impactante es que nadie sabía del tema, pero fue el mismo fisicoculturista quien le confirmó que Melissa Paredes le había contado todos los detalles.

Por eso, Bruno Agostini aprovechó su paso por El valor de la verdad para soltarlo todo y contar más a detalle sobre este famoso trío.

La alocada noche de Bruno, Melissa y Andrea

Bruno Agostini reveló que todo empezó en una noche de discoteca, cuando conoció a Andrea San Martín. La química entre ellos fue inmediata y congeniaron rapidísimo.

La cosa se puso buena cuando Bruno Agostini llegó a su casa, y no llegó solo. Lo acompañaban su hermano Fabio Agostini y Melissa Paredes. Al principio, las parejas se dividieron, pero todo cambió de un momento a otro.

Después de que Fabio Agostini se fuera de su habitación, Bruno convenció a Andrea San Martín para que coqueteara con la actual esposa de Anthony Aranda, y Melissa Paredes terminó aceptando.

Y aquí viene la parte más picante. Fabio Agostini volvió del baño en ese momento crucial, y al ver la situación entre su hermano, Andrea San Martín y Melissa Paredes, no lo podía creer. Quedó tan sorprendido que, según Bruno, el popular 'Lord' simplemente abandonó el lugar.

Bruno Agostini, que no se guardó nada, dejó en claro que su intención no es hacer daño a nadie, pero que se vio obligado a hablar porque Melissa Paredes fue la que rompió el silencio.

Esa noche que Bruno Agostini decidió contar fue más que una anécdota picante. Al mencionar que estuvo con Andrea San Martín y Melissa Paredes al mismo tiempo, dio pie a una de las confesiones más sonadas en la historia del programa.