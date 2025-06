Empresario rompe su silencio al ser vinculado con Ana Siucho tras su separación con Edison Flores

30/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El empresario Elías Brito rompió su silencio con un contundente comunicado al ser vinculado sentimentalmente con Ana Siucho y compartirle una romántica canción en sus redes sociales tras confirmarse la separación de la doctora de profesión de Edison Flores.

Empresario vinculado sentimentalmente con Ana Siucho

Luego de que el futbolista Edison Flores confirmara públicamente su separación de la madre de sus dos hijas, Ana Siucho, los rumores sobre una posible nueva relación de la influencer no tardaron en circular en redes sociales. ¿Por qué? Como se recuerda, la aún esposa del 'pelotero' de la 'U' compartió una foto donde se la veía muy cerca a un misterioso hombre, que la sostenía por la cintura, y que los medios de espectáculos identificaron como Elías Brito.

El foco mediático apuntó rápidamente al empresario venezolano no solo por la fotografía en sus redes sociales, sino porque posteriormente subió una historia donde coreaba la canción 'Te doy mi amor' y etiquetó a Siucho. Todo ello, tras el comunicado que lanzó el popular 'Orejas' Flores revelando lo que era un secreto a voces: ¡el fin de su matrimonio!

"Cuando tú quieras aquí está mi corazón, yo tengo algo para gritar. Te doy mi amor, ahi te lo pongo al lado de la luz del sol, cuando tú quieras aquí está mi corazón, yo te lo guardo para mañana", es la letra del tema que encendió la alarma y las especulaciones de que ambos personajes tendrían algo más que una simple amistad.

Elías Brito descarta romance con Ana Siucho

Ante la ola de especulaciones, Elías Brito decidió romper su silencio y aclarar su vínculo con la madre de las hijas de 'Orejas' Flores. A través de un breve comunicado en sus historias de Instagram, señaló que mantiene con Ana una "amistad basada en el respeto, la empatía y el apoyo mutuo en un momento delicado para ambos".

Incluso, aseguró que este vínculo amistoso es de conocimiento del futbolista, por lo cual pide que se deje de lado los rumores de que habrían iniciado un romance. En ese marco, aprovechó en reconocer las cualidades de Ana Siucho, en especial el amor y el gran cuidado que tiene con sus dos niñas, en especial, en estos momentos críticos de su matrimonio.

"He estado presente como amigo, reconociendo su entrega hacia sus hijas y la serenidad con la que enfrenta esta etapa. Es algo admirable cómo ella está manejando este momento", agregó, en su cuenta de Instagram.

¿Por qué le dedicó la canción a Ana Siucho?

Pero no todo quedó ahí, ya que el empresario dejó en claro que el hecho de que le haya dedicado el tema 'Te doy mi amor' del grupo Bacanos a Ana Siucho, no significa un amorío entre ellos. Volvió a pedir que no se malinterprete su amistad y, para finalizar, aclaró que prefiere mantener su vida privada en reserva enfocado únicamente en sus proyectos.

"Respeto a lo compartido en redes, es importante recordar que estos espacios están concebidos para la libre expresión. Compartir una canción o publicidad no implica más que una afinidad espontánea, sin interpretaciones forzadas ni significados añadidos", sentenció, Elías Brito en Instagram.

Elías Brito lanza comunicado sobre su vínculo con Ana Siucho.

Por su parte, Ana Siucho no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre su situación actual, más allá de lo expuesto por Edison Flores en su comunicado, en el que confirmó la separación y pidió respeto por la privacidad de su familia.

De esta manera, el empresario Elías Brito decidió aclarar que su vínculo con Ana Siucho es solo una amistad que aprecia mucho y aclara que su apoyo hacia ella o la canción que compartió en sus redes no tiene intención romántica.