¡Se acabó el amor! Edison Flores toma RADICAL decisión tras confirmar su separación con Ana Siucho

La separación entre Edison Flores y Ana Siucho continúa dando de qué hablar. Días después de que el futbolista nacional confirmara públicamente el fin de su matrimonio con la madre de sus hijas, una radical decisión del popular 'Orejas' ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores en redes sociales.

El futbolista peruano Edison Flores anunció públicamente el fin de su matrimonio con Ana Siucho, con quien compartió más de cuatro años de relación y formó una familia. A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, el popular 'Orejas' confirmó que la separación se dio hace algunos meses, y pidió respeto por la privacidad de su entorno familiar.

Asimismo, remarcó que pese al crítico momento que atravesaba con Siucho nunca dejaron de lado la mayor prioridades en sus vidas: ¡el cuidado de sus dos niñas! En ese marco, reiteró que no brindará más declaraciones sobre el tema y esperaba la comprensión de todos, no solo de sus seguidores, sino también de los medios de comunicación.

Por medio del presente, quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentarios al respecto", señaló.

La noticia tomó por sorpresa a muchos fanáticos de la pareja, quienes recordaron su mediática boda celebrada en diciembre de 2019, la cual incluso fue transmitida por televisión nacional. Hasta el momento, Ana no se ha pronunciado directamente sobre el comunicado, aunque se ha dejado ver enfocada en sus hijas y proyectos personales.

Edison Flores confirma el fin de su relación con Ana Siucho.

Mientras que Ana decidió limitar sus comentarios en su cuenta de Instagram para evitar cuestionamientos tras conocerse el fin de su relación con Edison, el futbolista habría tomado una decisión mucho más radical que dejó anonado a más de uno de sus seguidores.

Pese a que trataba de compartir fotos de sus entrenamientos con Universitario de Deportes y los momentos que pasaba con sus hijas, tal parece que este escándalo por su separación lo sobrepasó, llevándolo a suspender su cuenta personal de Instagram sin dar mayores explicaciones, tal como destacó el portal de 'Instarándula'.

"Me sale como que está fuera, que no existe, entonces él habría tomado la decisión de alejarse de las redes sociales debido a la cantidad de comentarios, pero no creo que sea para siempre", expresó el periodista Instarándula.