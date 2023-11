¿Gino Assereto le fue infiel a Jazmín Pinedo? Conductora revela quien habría sido la tercera en su relación

Jazmín Pinedo ha vuelto a encender la polémica sobre su pasada relación con Gino Assereto. La conductora de televisión causó sorpresa al revelar que su expareja la habría sido infiel con una conocida actriz y debido a eso no se lleva bien con ella.

Como se recuerda, la 'Chinita' y el participante de 'Esto es Guerra' llevaron una larga relación la década pasada, fruto de la cual tuvieron una hija; tiempo después anunciaron su separación y actualmente, ella mantiene un romance con un modelo extranjero, mientras que a él no se le conoce pareja.

Todo ocurrió esta mañana durante su programa '+Espectáculos'. Jazmín emitió una nota en la que los guerreros y combatientes expresaban su opinión y reacciones sobre el ingreso de Katia Palma a la conducción de 'Esto es Guerra', esto tras la salida de Johanna San Miguel.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Jazmín afirmó que siempre pensó que su expareja y padre de su hija, Gino Assereto, le habría sido infiel con la exjurado de 'Yo soy'.

"No me sorprende (los halagos de Gino a Katia), cuando nosotros éramos pareja, yo siempre sospeché que me era infiel con Katia Palma, es más, he dicho 'sospeché', pero tengo hasta la seguridad, por eso Katia Palma y yo no nos llevamos bien. Ahí nomás, gracias", expresó.