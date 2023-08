"He volvido": Camila Escribens, Miss Perú 2023, protagoniza error al hablar en español durante entrevista

La actual Miss Perú, Camila Escribens, ha entrado en el centro de atención tras su reciente participación en el programa internacional "¡Hola! TV". Durante la entrevista, la representante nacional en el Miss Universo habló sobre su tenacidad, pero también llamó la atención por un error notable al hablar en español. ¿Qué fue lo que ocurrió?

En una emisión reciente del programa 'Amor y Fuego', se compartieron imágenes de la conversación con Camila Escribens, quien ha tomado el relevo de Alessia Rovegno en el Miss Perú.

"Feliz, agradecida con ustedes por tenerme hoy día en el show. Ha sido un largo camino para mí, he participado tres veces, la tercera es la vencida y lo he hecho. (...) Yo ahí dije: 'Mi sueño es ser Perú y yo no voy a parar. Cada vez que cierran esa puerta, yo voy a tocar esa puerta y decir hola, he volvido'", comentó Camila.