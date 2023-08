José Peláez y su curiosa respuesta a Santy Lesmes por quejarse de estar sentenciado en 'El Gran Chef Famosos'

Santy Lesmes no estaba de acuerdo con su sentencia en 'El Gran Chef Famosos', por lo que reclamó al jurado. Ante ello, José Peláez no pudo evitar responder de una manera curiosa que obligó al participante a quedarse en silencio.

En la última edición del programa concurso se realizó la noche de sentencia, donde los participantes de 'El Gran Chef Famosos' lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Asimismo, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "palta rellena de salpicón de pollo"

Santi Lesmes, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Loco Wagner, 'La Herbolaria' y Milene Vázquez tuvieron 40 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era "relativamente fácil".

Finalmente, el jurado se quedó sorprendido porque no hubieron buenas presentaciones. Sin embargo, el expresentador de televisión fue el ganador y por ende obtuvo el ansiado beneficio.

En esta edición del programa concurso, el show se lo robó Santi Lesmes, quien no estaba de acuerdo con su presencia en el programa. Por ello, el participante decidió reclamar al jurado por salvar a Fátima Aguilar y mandarlo a sentencia.

"Yo no estoy contento. Me siento incómodo el día de hoy acá. Yo no debería estar acá. El resto sí merecidamente. Entiendo que mi cocina no fue buena, pero me esmeré e hice absolutamente todo lo que me pidieron. Y hubieron compañeras mías que no hicieron la receta completa porque no sabían y se han salvado", aseguró.