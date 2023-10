¿Lo mantenía? Lucía de la Cruz revela cómo era la economía en su relación con Luisito Caycho

06/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante peruana, Lucía de la Cruz, estuvo casada por un tiempo breve con Luis Caycho, o popularmente conocido como Luisito. Luego de varios años, la criolla responde si mantenía o no a su expareja.

"Soy detallista, eso es diferente"

En la última edición de "Magaly Tv La Firme", la icónica Lucía de la Cruz habló después de mucho tiempo sobre su relación sentimental con Luis Caycho, y reveló varios secretos.

"Si yo tengo que mantener a alguien, mantengo a mis hijos, pero que yo sea detallista es muy diferente. No confundais 'papaya tapa tía' con 'tía tápate la papaya', ni 'una taza de té con leche' con 'leche de dos tetazas'", dijo la criolla entre risas.

Muy a su estilo, la cantante peruana aseguró que no mantuvo económicamente a quien fue alguna vez su esposo, que él se ganaba el dinero haciendo "estupideces".

"Luisito nunca lo peché, Luisito salía a hablar estupideces al escenario pero trabajaba y se le pagaba. Pechar es toma (darle) 500 soles, toma mil y métetelo a la billetera, tómate la tarjeta y vete al mall", agregó.

Por otro lado, dijo que le gustaba ser una novia detallista, sin embargo, las parejas que ha tenido no han tenido esa iniciativa de regalarle cosas.

"Le regalaba (cosas) como le puedo regalar a cualquier novio algo porque soy detallista, me encanta [...] ellos a veces me regalaban un girasol robado de un jardín, me regalaban un algodón un toffi, pero esas cosas son bonitas pues Magaly"

Finalmente, aseguró que está buscando un novio que bordee los 40 años, ya que no le gustaría estar con un señor de su edad. Ella tiene 70 años.

"¿Nunca has tenido uno (novio)de tu edad? No Magaly, no me gustaría. ¿Uno de 70? ¡No Magaly! No me insultes por favor. A mi me gustaría juntarme con un pata de 40", sentenció.

Sobre hacerse "arreglitos"

Lucía de la Cruz, una de las figuras más representativas de la música criolla en Perú estuvo con Magaly Medina dialogando sobre aspectos de su vida personal. Sin embargo, el momento que sorprendió a todos fue cuando habló sobre cómo mantenía su físico en esta etapa de su vida.

"Tengo 70 años, yo no me he hecho nada en la cara, no tengo nada en mi cara, pero me voy a hacer, me voy a hacer aqui (mentón) y estas de aca (sus senos) me las voy a arreglar un poquito menos", dijo.

De esta manera, Lucía de la Cruz se sinceró y haló sobre su relación sentimental con Luisito Caycho, además, aseguró que ella no mantenía económicamente al popular 'Chamaco'.