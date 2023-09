Magaly revela que le ofrecieron trabajar en América TV ¿Qué programa iba a conduir?

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina es una de las periodistas más conocidas del Perú, pues lleva casi tres décadas de trayectoria tanto en medios escritos, pero principalmente en televisión; ha pasado por canales como ATV y Latina, sin embargo, ayer reveló que alguna vez hubo posibilidad que ingrese a América TV.

Todo sucedió durante la última emisión de su programa "Magaly TV, la firme", la periodista se encontraba criticando el hecho que Érika Villalobos hiciera una película junto a su exesposo Aldo Miyashiro tras el ampay que él protagonizó en el 2021 con Fiorella Retiz.

Según dijo, Érika ha guardado su dignidad en un cajón para poder grabar junto a Aldo, solo porque esa telenovela hará que ambos puedan factura. En seguida, se comparó con la actriz diciendo que al menos ella cobra caro.

"Por lo menos yo mi precio lo digo, yo digo que soy cara, yo digo que me vendo al mejor canal, al mejor pastor no, al mejor canal, no soy mermelera nadie me paga para venir a congraciar con uno u otro", expresó.

La confesión de Magaly

Seguido de la crítica a Érika, Magaly sorprendió a todos al revelar que alguna vez tuvo la oportunidad de pertenecer al canal de Pachacámac.

"De verdad nunca he trabajado en América ¿y sabes qué? alguna vez me lo ofrecieron, yo creo que nunca trabajaría en América porque me parece que hay tantos egos juntos", reveló.

Aunque Magaly hizo esta revelación, no dio más detalles sobre la oferta que recibió por parte de 'canal 4', pero posiblemente se hubiera tratado de un proyecto que llevaría su nombre, como siempre ha estilado a lo largo de su carrera televisiva

"Si acá (ATV) nomás que tenemos tres gatos de egos, nos andamos arañando. Imagínense cómo será en América, ahí tendrás que andar cuidándote las espaldas con chaleco antibalas, seguro deben andar con armadura ja,ja, ja", agregó.

Finalmente, se burló sobre su paso por Latina, donde dijo que casi la destruyen sin que ella se diera cuenta

"No gracias, si en el dos (Latina) nomás casi terminan conmigo, qué mi cuenta me di, acá nomás me quedo, gracias, gracias ja, ja, ja", concluyó.

Como se recuerda, Magaly empezó haciendo su programa "Magaly TV" en ATV, para luego salir de la pantalla chica y retornar por la señal de Latina, donde estuvo a cargo de un programa con su mismo nombre y finalmente regresó a ATV con el programa que hasta ahora mantiene, "Magaly Tv, la firme".

Es así que, Magaly Medina ha pasado por ATV y Latina, pero confesó que en un tiempo estuvo a punto de trabajar en América TV, pero no se concretó.