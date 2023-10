¿Magaly no tenía presupuesto? Jossmery Toledo revela cuánto cobró por entrevista con Rodrigo Gonzáles

La periodista Magaly Medina había anunciado que hoy lunes la modelo Jossmery Toledo. Sin embargo, la influencer decidió dar un paso y solo brindar entrevista a Rodrigo Gonzáles. ¿Habrá sido un tema económico?

Como se recuerda, la expolicía fue captada con el futbolista en un viaje a Cusco, esto mientras él aún mantenía una relación formal con Rosa Fuentes. Tras el ampay, Jossmery nunca quiso hablar del tema, pero el programa 'Magaly Tv, La Firme" había anunciado que tendría a la modelo en su set hoy lunes, 23 de octubre.

Al parecer, la 'extombita' habría decidido dar un paso al costado, debido a que en un extenso comunicado anunció que ya no se presentará con la popular 'Urraca' para la entrevista que habían pactado.

Finalmente, ofreció disculpas al público que sintoniza el programa de espectáculos de ATV, pero que no se presentará con la 'Urraca' hoy. Según las reacciones de muchos usuarios, la influencer habría recibido amenazas de terceras personas. ¿Qué dirá Magaly?

Sin embargo, la expareja de Jean Deza confirmó que si se presentará hoy a la 1:50 p.m. en el programa de farándula conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre. Se espera que Jossmery muestra la evidencia que dejaría al popular 'Caballito' "mal parado".

Comunicado de Jossmery sobre entrevista a Magaly.

"Sé que muchos quieren saber la verdad, algunos no me conocen, pero suficiente que sepan las personas que quiero y considero. Yo solo sé que el karma llega y no soy nadie para hacerlo pagar", expresó.

Lo que más llamó la atención de los usuarios, es que la modelo revelara el monto que cobró por la entrevista con el popular 'Peluchín'. Según lo escrito por ella, no estaría recibiendo ninguna remuneración económica.

"Siento que no soy mala persona y por más daño que me puedan haber hecho, quiero dar por finalizado este tema. Si bien es cierto accedí a una entrevista con Rodrigo (Gonzáles) sin lucrar, que nunca pensé darla, porque no quise estar más en televisión y fue porque se me estaba culpando de algo muy injusto; no soy mamá pero algún día lo seré y tampoco quiero dañar a terceras personas", agregó.