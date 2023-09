Metiche afirma que Jesús Barco parece el "nieto" de Melissa Klug y Karla Tarazona explota contra él

Melissa Klug y Jesús Barco están en todas las portadas de los principales medios debido a que la empresaria está próxima a dar a luz, sin embargo, no todos parecen estar contentos con la pareja, pues el popular Metiche dijo que el futbolista parece hijo de Melissa, lo que provocó que Karla Tarazona le pida un poco más de respeto para la pareja.

Todo sucedió durante la última emisión de "Préndete", programa conducido por Kurt Villavicencio, más conocido como Mtich, y Karla Tarazona. Después de emitir una nota sobre el baby shower de la 'Blanca de Chucuito', Metiche tomó la palabra para hacer un comentario bastante polémico.

"Jajajaja disculpen, no puedo. Melissa parece tu nieto, ya ni siquiera tu hijo. Que chibolo se ve, por favor", expresó Metiche entre risas.

En ese momento, Karla Tarazona lo interrumpió para reprocharle que estaba siendo irrespetuoso con Melissa, además, le recordó que él también ha estado con una persona menor.

"Un ratito, me parece una falta de respeto con la mujer, se está pasando... Acaso cuando tú andabas con tu chibolo Bruno, ¿Quién te decía algo?", respondió de forma enfática.

Por otro lado, los panelistas que se encontraban en el set del programa, también intervinieron; Geni Alves dijo que realmente Jesús si le parecer alguien muy 'chibolo' para Melissa; mientras que, Rezno Spraggón, afirmó que no ve el problema y hasta se atrevió a coquetear con Karla Tarazona para dejar en claro que no le importa la diferencia de edad.

Cabe resaltar que, Melissa Klug y Jesús Barco tienen una gran diferencia de edad, pues la empresaria tiene 39 años, mientras que el futbolista apenas ha cumplido 26.

En entrevista con el diario local 'Trome', la popular 'Blanca de Chucuito' se animó a hablar de cómo se encuentra actualmente su relación sentimental con Jesús Barco, sorprendiendo a más de uno con sus palabras.

Y es que la empresaria, descartó totalmente que se encuentre atravesando una crisis en su romance con el joven futbolista, cuestionando el por qué de ese tipo de rumores.

"¿Qué? ¿De dónde sacan eso? Yo no he declarado nada así, en qué momento hemos dicho algo así", dijo la ex de Jefferson Farfán al medio.