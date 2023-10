Miss Grand International: Luciana Fuster sorprendió a todos al cantar 'Despacito' en el Grand Voice Award

14/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster vuelve a ser tendencia por sus grandes esfuerzos por lograr convertirse en la ganadora y conseguir la corona del certamen Miss Grand International, por lo cual trató de deslumbrar a todos con sus habilidades de canto al ritmo del tema 'Despacito'.

La modelo y exchica reality lució un brillante conjunto color fucsia y la banda que lleva el nombre del Perú, al ser nuestra representante en una de las competencias más destacadas de belleza a nivel internacional.

¡Actitud al 100%!

El jurado, al igual que el resto de participantes, se encontraban dentro del Hotel Wyndham Danang Golden Bay, esperando conocer quién iniciaría la competencia a través de un sorteo. Es así como Luciana Fuster pasó al centro del escenario y al momento de sostener el micrófono explicó el motivo por el cual escogió la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankke.

"¡Este es el momento, chicas! ¿Pueden creerlo? Bueno, esta es una canción que me encanta y que sé que a todos nuestros seguidores también. Cuando mis fans vieron el anuncio del Miss Grand, cada uno de ellos empezó a escribirme para decirme que tenía que cantar 'Despacito'. Así que este es mi momento de hacerlo, ¡vamos! ¡Acompáñenme!", indicó la modelo al inicio de su explicación.

Lejos de mostrarse nerviosa, la novia de Patricio Parodi trató de mantenerse entonada a lo largo de su interpretación, pero a pesar de que le faltó el aire en algunos momentos, siempre tuvo su actitud al 100%, lo cual sorprendió a varias de sus compañeras del certamen.

Desfile traje de baño

A pesar de que se dieron algunos inconvenientes y percances en el desfile de traje de baño, las modelos volverán a demostrar su talento en el escenario este 14 de octubre, pero esta vez sin lluvia, para evitar las caídas que han causado gran revuelo en las redes sociales y ocasionó la preocupación de los seguidores.

"Prepárense para esa fecha, que será la verdadera competencia, sin lluvia", comentó la modelo peruana, mientras pedía a todos que sigan apoyándola para dejar en alto el nombre del Perú.

Usuarios reaccionan

Como era de esperarse, su participación en la prueba de canto causó el asombro de muchos internautas, quienes no dudaron en aplaudir su desenvolvimiento y resaltar que en ningún momento se amilanó delante de los demás.

"La verdad es estrategia, quién en este mundo no conoce esta canción, muy buena elección", "Luciana fue una de las mejores", "con una de Chechito ganaba", "no hay pierde", "no le fue tan mal", "lo importante es la actitud", "apoyemos a nuestra representante", "cantó bien sin filtro ni arreglos hay que tener agallas para pararse en un escenario y cantar", fueron algunas de las principales reacciones en redes sociales.

De esta manera, Luciana Fuster volvió a sorprender a todos con su gran actitud y forma de deleitar a todos en la prueba de canto con el tema 'Despacito' para seguir sumando puntos en el Miss Gran International 2023.