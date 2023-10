¡No se dejó! Tula Rodríguez confiesa que peleó con Maribel Velarde por el amor de 'Chiquito' Flores

12/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez continúa en el ojo público tras su reciente entrevista con una conocida podcaster. En esta ocasión, la popular 'Peludita' contó lo que hizo por el amor de Juan 'Chiquito' Flores, quien en ese momento era vinculado a la exvedette Maribel Velarde. ¿Qué hizo?

Tula revela que tuvo altercado con Maribel Velarde

En el más reciente capítulo de 'Café Con La Chévez', la presentadora de televisión se hizo presente y contó distintos episodios de su vida, siendo uno de los que más llamó la atención, la vez en la que tuvo un fuerte enfrentamiento con Maribel Velarde por el amor del exfutbolista Juan 'Chiquito' Flores.

Aunque al inicio mencionó que jamás se fue de manos con alguien, Rodríguez reveló que si le hizo saber a la exvedette con quién se estaba metiendo.

"Nunca me he peleado de manos... ¡Ay, sí! Era de armas tomar hermana, agarré la mesa y le dije '¿qué haces acá?'. Yo ni me acordaba...", dijo la popular 'Peludita' para el podcast de 'La Chévez'.

Dicho enfrentamiento se habría dado luego de que la actual conductora de TV Perú se enterara que el exarquero de Universitario le fue infiel con la rubia.

Tula no se arrepiente de relación con 'Chiquito' Flores

En otro momento de la entrevista, Rodríguez dijo que no se arrepentía del romance que mantuvo con el exdeportista debido a que gracias a dicha experiencia se convirtió en la mujer que es actualmente. Además, reveló que por casualidades de la vida volvió a reencontrarse con él, pero no quiso dar más detalles al respecto.

"Fue mi flaco años, vuelvo a repetir, si no hubiera hecho lo que hice, no sería la mujer que soy hoy. No voy a hablar, pero hace no mucho por casualidades de la vida nos hemos encontrado", reveló la expareja del fallecido Javier Carmona.

Cabe precisar que, hace algunos años atrás, 'Chiquito' fue entrevistado por el desaparecido programa 'Amor, Amor, Amor', confesando que durante su relación con Tula, mantenía, a la par y en la clandestinidad, encuentros con la exvedette Maribel Velarde.

"Yo estuve con Tula casi cuatro años, pero también mantuve una relación en paralelo con Maribel. (...) Sé que en mi vida no he tenido excesos, pero sí he tenido chicas bonitas que han estado en el ambiente", manifestó el exdeportista.

De esta manera, Tula Rodríguez dio a conocer el fuerte altercado que tuvo con la entonces vedette Maribel Velarde, quien fue vinculada hace algunos años con el exfutobolista Juan 'Chiquito' Flores cuando estaba en una relación de cuatro años con la presentadora de televisión.