¡No la suelta! Milena Zárate acusa a Pilar Gasca de enamorar a 'viejitos': "Le gusta exprimirlos"

Tal parece que en los planes de Milena Zárate está desenmascarar a toda costa a Pilar Gasca. Y es que en una reciente entrevista, la colombiana volvió a enviarle un contundente dardo a la modelo.

En entrevista con el medio local 'Trome', la cantante Milena Zárate decidió pronunciarse respecto a las recientes declaraciones del empresario peruano Leonardo Cacha, quien reveló en el programa de Magaly Medina que la modelo Pilar Gasca lo llamó 'viejo' por no querer asistir a una discoteca,

Al respecto, Zárate aseguró que ya tenía conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, prefirió guardar silencio para evitar cualquier tipo de malentendido con el público.

" Mi teléfono no ha dejado de sonar, me llegan infinidad de mensajes. Esta información ya la sabía hace rato, pero si hablaba iba a quedar como la ardida, la que ataca a la 'niña inocente' ", afirmó la colombiana.

En seguida, no pudo con su genio y terminó enviando un contundente dardo a Pilar Gasca, asegurando que es una mujer a la que le gusta andar con 'viejitos' para 'exprimirlos' económicamente y paguen todos sus caprichos.

"(...) Mira, yo hasta ahora estoy chambeando para llevar a mi gorda al concierto de una artista que se presenta en Madrid (...) porque no tengo un 'viejito' que me lleve. (...) tanto que me friega de que soy vieja, pero bien que le gusta andar con viejitos para exprimirlos", expresó Milena, dejando entrever que a Pilar Gasca le gusta enamorar 'viejitos'.