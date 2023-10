¡Polémico comentario! Bad Bunny regaña a sus fans por WhatsApp y los tilda de tontos

11/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'El Conejo malo', Bad Bunny, volvió a causar polémica y gran controversia entre sus seguidores al calificarlos de tontos a través de su canal oficial de WhatsApp, sin medir las consecuencias y gran repercusión que tendría en ellos.

Desde hace unos días ha estado circulando en algunos grupos de WhatsApp de Puerto Rico lo que sería la tracklist oficial del nuevo disco del cantante puertorriqueño, información que 'se filtró' y que sus fans tomaron como verídica y siguieron compartiendo hasta llegar a ser una tendencia.

Llama tontos a sus fans

Por ello, Bad Bunny mostró su indignación y molestia tras ver cómo sus fans hacían caso a los supuestos rumores y no dudó en llamarlos "tontos".

"Buenos días gente, aunque no tan buenos... Me he levantado un poco triste al enterarme que después de tanto que les he tratado de enseñar, aún hay muchos que no aprenden. ¿Cómo es posible que haya gente tan tonta creyendo los falsos tracklists y los Billboards esos falsos con fts (colaboraciones) tan falsos? ¿Cómo???? Buenoooo, allá ellos. Yo sé que los que están aquí en este grupo de WhatsApp son más inteligentes y eso me alegra un poco", se lee en el chat de esta red social.

Nuevo álbum musical

Como se recuerda, el cantante de 'Tití me preguntó', anunció que su nuevo álbum titulado 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' saldrá a la luz este viernes 13 de octubre con 22 canciones, por lo cual no tomó de buena manera el que se filtre información falsa sobre qué temas lo compondrían.

¿Qué dijeron sus seguidores en redes?

Como era de esperarse, el calificativo de "tontos" generó gran polémica y opiniones divididas por parte de sus fans y no dudaron en escribirle en su cuenta de X (antes Twitter) para que el cantante sepa cómo se sienten.

"No sé si habéis visto el canal de WhatsApp de Bad Bunny, pero es básicamente él haciéndonos gaslighting y ya está", "ya no creo en nadie, hasta Bad Bunny nos mintió y hasta nos regañó en WhatsApp", "Bad Bunny ha perdido completamente la cabeza en su canal de WhatsApp", "nadie me regaña más que Bad Bunny por WhatsApp", "ni mis papás me regañaban tan temprano como Bad Bunny", "solo Bad Bunny se le ocurre regañarnos por WhatsApp a las 6:30 de la mañana", escribieron algunos de sus seguidores.

De esta manera, Bad Bunny vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras tildar de tontos a sus fans tras creer en un tracklist de su nuevo lanzamiento que fue publicado en redes sociales, y que el cantante señaló era falso.