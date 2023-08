Reimond Manco afirma que Michelle Soifer le mintió sobre su estado civil: "Me dijo que estaba soltera"

El exfutbolista Reimond Manco ha hecho declaraciones impactantes sobre su relación pasada con Michelle Soifer. Alegando que fue víctima de engaño, afirmó que la influencer le comunicó estar soltera, lo que ahora revela como una mentira.

En una entrevista en el canal de YouTube "Cojo y Manco", Reimond Manco compartió detalles sobre sus relaciones sentimentales con destacadas figuras del espectáculo, incluyendo a Jazmín Pinedo, Shirley Arica y Michelle Soifer. Específicamente, con esta última, el exfutbolista dejó entrever una posible artimaña relacionada con un ampay que se produjo años atrás, cuando eran jóvenes.

Recordemos que en 2010, Magaly Medina capturó en una fotogrfía a Michelle Soifer y Reimond Manco besándose en las afueras de la casa de la cumbiambera en Ventanilla.

En aquel entonces, se sabía que Michelle Soifer tenía una relación con el cantante Jonathan Rojas.

Reimond Manco expresó su asombro por cómo los reporteros de Magaly Medina aparecieron de manera casi "mágica" en el lugar para documentar el momento íntimo, y sugirió que alguien cercano a la farándula pudo haber proporcionado la información.

"Después de ella (Jazmín Pinedo), viene Michelle Soifer. Hay una entrevista que a mí me hacen después del ampay que 'oh, casualidad' fue en Ventanilla, afuera de su casa. O los chacales tenían una bola mágica o alguien de parte de ella tuvo que haber llamado (...) Justo me ampayan afuera de su casa",, reveló Reimond Manco en su canal de YouTube.

Sin embargo, Manco dejó claro que él y Soifer solo estaban viviendo el momento y no tenían intenciones de entablar una relación seria.

Además, subrayó que se sintió engañado por Michelle Soifer, ya que ella le había asegurado que estaba soltera en ese entonces.

"Cuando a mí me entrevistan en Chiclayo yo dije 'no hay forma, yo no voy a tener una relación con ella', porque nosotros sabíamos que no estábamos, estábamos pasando el momento. Ella me dijo que estaba soltera pero después me enteré que tenía una relación con este chico Jonathan (Rojas) no sé qué, cantante", agregó el exfutbolista.