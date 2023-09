¡Rompe su silencio! Fiorella Retiz revela cómo hizo superar el ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro

03/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No fue fácil. Fiorella Retiz ha abierto su corazón por primera vez y decidió hablar sobre el difícil momento que pasó después de ser ampayada con Aldo Miyashiro. Según dijo la exreportera, las heridas de aquella situación aún no cierran y hasta la actualidad, siente algo de dolor tras lo sucedido.

Fiorella Retiz se confieza

La integrante de "La casa de Magaly" brindó una entrevista a un conocido medio local, donde fue consultada sobre el reality en el que participó, además del ampay con el popular 'caradura', a quien hace poco calificó como lo peor que le ha pasado en la vida.

En un inicio, Fiorella contó que la idea de participar en el reality de ATV fue muy debatida por ella, su familia y su psicóloga. pero que finalmente aceptó participar aún sabiendo el motivo por el que había sido llamada.

Asimismo, cuando fue consultada sobre si las heridas que le quedaron ya han cerrado, ella respondió tajantemente que no y explicó porque.

"No. Creo que el dolor es muy difícil de sanar, no es sencillo y cuando sabes que también tienes responsabilidad, porque la tengo en parte, pues fue algo que se dio y no de la manera correcta, hasta el día de hoy tengo crisis de ansiedad", reveló a Trome.

Por otro lado, reveló cómo fue su vida tras aquel ampay que Magaly Medina mostró en TV abierta y posteriormente, contó la radical decisión que tomó para alejarse de todo el acoso mediático.

"No salí un mes de mi casa, me quedé encerrada porque también tenía a los periodistas en la puerta. Luego me fui de viaje, un mes, con toda mi familia a Colombia. Ese viaje me ayudó a salir, un poco, del hoyo en el que me había metido", concluyó.

¿Qué dijo sobre el ampay de Érika Villalobos?

En la misma entrevista, fue consultada sobre las felicitaciones que le envió a Érika Villalobos, después que sea ampayada con un nuevo galán, pues como se recuerda, cuando Fiorella estuvo con Aldo, él aún mantenía una relación con la actriz.

"Todos merecen ser felices y ella es feliz ahora, hasta me siento menos culpable, me quita un peso de encima verla así y me emociono (se le llenan los ojos de lágrimas) porque si yo tengo la ilusión de tener una familia real, bonita y ahora ella la puede conseguir, me parece lindo", reveló entre lágrimas.

Es así que , Fiorella Retiz ha roto su silencio y por primera vez habló sobre el ampay con Aldo Miyashiro, diciendo que para pasar esa página de su vida, se fue de viaje por un mes junto a toda su familia.