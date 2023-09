¡Se fue con todo! Vanessa López desmiente a 'Tomate' Barraza tras declaraciones sobre Danuska Zapata

Carlos 'Tomate' Barraza viene dando que hablar tras haberse confesado en una reciente entrevista. Y es que el salsero no solo habló de sus actitudes explosivas sino que mencionó a sus exparejas Vanessa López y sorpresivamente a Danuska Zapata.

El reconocido salsero tuvo una extendida entrevista en 'Café con la Chévez' donde decidió abrir su corazón y revelar distintos aspectos de su vida que pocos conocían. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que mencionara a la madre de su primera hija, la exmodelo Danuska Zapata, afirmando que nunca debió serle infiel.

Esta situación causó la indignación de su más reciente pareja Vanessa López, quien no tuvo mejor opción que desmentir las declaraciones del artista y asegurar que cuando ellos estaban juntos siempre le hablaba despectivamente de Danuska.

Asimismo, fue cuestionada por el arrepentimiento que dijo sentir 'Tomate' tras su separación definitiva con Danuska Zapata, manifestando que todo lo dicho fue con el objetivo de molestarla.

"¿Quién lo aguantaría? La pobre mujer tuvo que aguantar todas las infidelidades del tipo. A mí me engañaba con todas las que metía (a su orquesta), así sea el reemplazo del mes. Él lo dice más que todo para 'picarme', molestarme", señaló.

Según afirmó, esta no sería la primera vez que el cantante tiene ese tipo de actitudes, por lo que al final termina pidiéndole perdón.

"Prácticamente usa a Danuska para molestarme, ya me lo ha dicho antes, 'si dije o hice algo fue para molestarte', y termina pidiéndome perdón", agregó la exparticipante de 'La Casa De Magaly'.

Finalmente, reflexionó sobre su tormentosa relación con 'Tomate' Barraza, asegurando que, a pesar de que en algún momento estuvo a punto de volver con él, pudo darse cuenta de lo que realmente quiere en su vida.

"Volver acercarme a él me hizo reaccionar y darme cuenta de qué es lo que no quiero para mi vida", concluyó la ex de Jean Deza.