¿Se puso en contra de Melissa Klug? Samahara Lobatón confiesa que "adora a Jefferson Farfán"

Samahara Lobatón ha vuelto a encender la polémica tras reafirmar que siente un gran cariño por el exfutbolista Jefferson Farfán, pese a que él lleva una fuerte batalla legal con la madre de la influencer, Melissa Klug. Según Samahara, es inevitable no sentir cariño por una persona con quien ha compartido varios años de su vida.

Durante su presentación en el programa "América hoy", Samahara Lobatón respondió de forma contundente a su madre Melissa Klug, esto después que ella dijera que no le parece adecuada la relación de su hija con el amigo de Farfán, Bryan Torres.

Asimismo, la influencer destacó que no puede evitar sentir cariño hacia el exfutbolista de Alianza Lima, pues compartió muchos años de su vida con él.

Seguido de eso, reveló que Melissa Klug aún mantiene comunicación con Youna, expareja y padre de la hija de Samahara, quien hasta hace poco tuvo un enfrentamiento con la influencer después que ella volviera de Estados Unidos.

"Mi mamá habla todos los días con Youna y youna y yo no nos hablamos para nada. Los problemas que ellos tengan nunca me he metido, siempre he sido tercera", sentenció.