¿Shakira irá a prisión? Cantante admite fraude fiscal en España y deberá pagar millonaria multa

Shakira está pasando uno de los momentos más complicados de su vida, ya que hoy 20 de noviembre, ratificó ante la Audiencia de Barcelona el acuerdo que su defensa alcanzó a última hora con las acusaciones particulares y la Fiscalía, que pedía para ella ocho años y dos meses de prisión; además, pagará una multa de más de 7 millones de euros.

La cantante colombiana tenía este juicio pendiente, por supuestamente haber cometido fraude por 14.5 millones a la Hacienda en España, entre los años 2012 y 2014. En ese sentido, la colombiana recibió una condena de 3 años de cárcel, los cuales no va a cumplir, y el pago de 7.3 millones de euros.

La intérprete de 'Ojos así' aceptó su culpabilidad con la finalidad de no tener más exposición mediática, por lo que el tribunal la condenó a una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de 7,3 millones de euros, una cantidad muy inferior a la fijada antes, que era de 23,7 millones de euros.

Además, no irá a prisión debido a que llegó a un acuerdo con la Hacienda, el cual indica que ella pagará 432 mil euros, 400 euros por cada día que pasaría en prisión, para evitar ser recluida en un penal español.

De esta forma, la colombiana ya no tendrá que pasar pasar más juicios y podrá retornar a Miami para hacer su vida con normalidad junto a sus hijos, Sasha y Milán.

A través de un comunicado emitido por su defensa legal, la expareja de Gerard Piqué informó que había decidido tomar esas decisiones porque está más enfocada en continuar con su carrera musical y su familia.

"He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?", se lee en el documento.