Shirley Cherres confiesa encuentro íntimo con Nicola Porcella: "Fue mi mayor travesura"

La exporrista y exvedette, Shirley Cherres, vuelve a estar en el ojo de la tormenta de la farándula nacional tras sus últimas declaraciones, donde afirma que tuvo un encuentro íntimo con Nicola Porcella, el exparticipante de "Esto es Guerra", nada más ni nada menos que en una camioneta.

Encuentro íntimo con Nicola

La exvedette aprovechó una entrevista en un conocido programa de espectáculos para contar detalles de su vida privada y sus relaciones amorosas, revelando impactantes datos sobre con quiénes estuvo antes de ingresar al mundo de la televisión peruana.

"Con Nicola Porcella fue mi mayor travesura, porque sucedió en su camioneta. Lo que pasa es que nosotros siempre quedábamos por Facebook para salir a pasear. Lo nuestro fue algo pasajero y punto. Yo siempre me he dedicado a trabajar y viajar, por eso no podía tener una relación seria en esos momentos", contó Shirley Cherres, entre risas.

¿No quería estar en televisión?

También aprovechó en contar las cosas que Nicola le decía en ese momento íntimo y que, al parecer, cambió con el pasar de los años: ¡no quería estar en la TV!

"Lo raro era que me decía que él no quería entrar al mundo de la televisión y de ahí lo vi en 'Esto es guerra'", confesó la modelo 'ojiazul' sobre su pasado con el actual famoso Nicola, en México. Además, contó que "no sabía que había jugado para el Sport Boys".

Solo fue algo pasajero

Asimismo, aprovechó en revelar que dicho encuentro solo fue algo pasajero para ella, porque en ese momento estaba muy concentrada en su trabajo.

"Fue algo pasajero, debido a que me dedicaba a viajar y trabajar, por ello no podía tener una relación tan seria. Por la travesura y todo lo demás, por el sitio que fuimos y por todo lo que hizo le pongo un 9", agregó.

¿Mala relación con Magaly?

A pesar de que fue participante del programa 'La Casa de Magaly', la exporrista señaló que se llevó muy bien con sus compañeros, pero no pasó lo mismo con Magaly Medina, porque sintió que ella mantenía una cierta distancia sin conocer las causas.

"Las críticas en este medio van de la mano, está en nosotros superarlas. Y sí, que me agarró antipatía en su casa, sí lo sentí. Fui la única persona que no fue invitada al set, no sé por qué, tendrías que preguntarle a ella. Nunca me invitaron", expresó Cherres.

También relató que tampoco tuvo una buena relación con Fiorella Retiz, señalando que llegó con "los guantes de box puestos".

"Yo no sabía quién era al inicio (risas). Luego dijo muchas cosas y me di cuenta de que ella era la del ampay con Aldo Miyashiro (...). No tengo nada en contra de ella, pero yo no creo en la victimización", comentó.

De esta manera, la modelo Shirley Cherres no dudó en contar la experiencia y encuentro íntimo que tuvo con el popular 'Novio de México', Nicola Porcella.