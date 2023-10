¡Soltó todo! 'Zorro Zupe' recuerda cómo fue besar a Nicola Porcella

14/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ricardo Zúñiga, mejor conocido como 'Zorro Zupe', volvió con todo a la farándula peruana y no dudó en recordar el beso que se dio con el modelo Nicola Porcella, quien actualmente vive en México ¿Qué dijo?

'Zorro Zupe' recuerda a Nicola Porcella

En la más reciente edición del podcast 'En Portada', conducido por Tilsa y Theo Lozano, el polémico 'Zorro Zupe' recordó que cuando contó sobre el beso que se dio con la expareja de Angie Arizaga, la situación se volvió un escándalo y que muchos personajes de la farándula quedaron sorprendidos.

"O sea (...) me acuerdo que yo una vez hablé de un beso con Nicola y acá fue un: "Oh, un escándalo, todas las portadas. Sí se besan cuando están borrachos y él otro se besó allá y 18 millones de personas votó por él para que gane 'La casa de los famosos'", dijo Ricardo Zúñiga durante la entrevista.

Tras ello, precisó que desde hace mucho tiempo siente que el exguerrero es pansexual. Tal y como lo afirmó Porcella en uno de los capítulos de 'La Casa De Los Famosos'.

Nicola negó al 'Zorro Zupe'

Como se recuerda, hace aproximadamente dos años, el excapitán de 'Las Cobras' negó rotundamente haberse besado con el estilista, asegurando que él solo estaba bromeando con la situación.

"Es mentira, el Zorro estaba bromeando, ya le dije que hay cosas con las que no se tiene que jugar, ni bromear, pero sabemos cómo es el Zorro, caballero"

Aún así, la noticia del supuesto beso acaparó las portadas de los distintos medios del espectáculo, los cuales no dudaron en hacerle 'cargamontón' al modelo.

'Zorro Zupe' critica participación de Luciana Fuster en el Miss Grand

En otro momento de la entrevista, se le cuestionó al estilista sobre la participación de la influencer peruana: "Luciana Fuster, ¿Qué te parece?". Ante dicha pregunta, el Zupe no tuvo reparos en afirmar que no le ve futuro a la joven modelo.

"Creo que no está en el Miss Universo, sino en el Miss Grand (...) Sí, no, no le veo ningún futuro", afirmó el popular 'Zorro Zupe'.

Tras ello, Theo volvió a preguntar: "¿Cómo Miss no te encaja?", obteniendo como respuesta un tajante ''No'', por parte del estilista peruano. En seguida, Tilsa Lozano añadió: "Me parece una chica guapa, sí, pero no me mueve un pelo".

Sin duda, el 'Zorro Zupe' regresó con todo a la farándula, sobre todo ahora que contó detalladamente cómo fue besar a Nicola Porcella.