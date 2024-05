¿Le fue infiel? Melissa Klug REVELA por qué terminó con Jesús Barco: "No lo esperaba"

21/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El pasado enero, Melissa Klug dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al anunciar el fin de su relación con Jesús Barco, con quien tiene una hija. Esta noticia agarró desprevenidos a muchos, pues todos creíamos que la pareja estaba en uno de sus mejores momentos.

Sin embargo, posteriormente, la empresaria se reconcilió con el futbolista y optó por guardar su silencio sobre su temporal separación con el padre de su última bebé. Ahora, luego de unos meses, la popular 'Blanca de Chucuito' rompió su silencio y decidió contar lo que ocurrió en su relación.

Melissa Klug habla sobre su ruptura con Jesús Narco

La empresaria, Melissa Klug, estuvo como invitada en la reciente edición de 'América Hoy' donde fue consultada sobre su polémica ruptura con Jesús Barco. Según detalló, una personas que trabajaría en prensa le dijo que algo estaba pasando con Jesús Barco, pero que no fue una infidelidad.

" Él me pide disculpas, no fue algo malo, no un engaño, pero para mí fue una falta de respeto y se solucionaron las cosas , llegamos a conversar y me di cuenta quién era la persona que estaba involucrada en esto", sostuvo.

asimismo, explicó que si bien nunca encontró mensajes o chats comprometedores, y tras conversar decidió darle una oportunidad: "No encontré ningún mensaje, esta persona que dice que trabajaba en un canal me dijo que había unas cosas, pero que lo había mandado una persona", remarcó.

Melissa Klug fastidiada

Por otro lado, durante la entrevista, Klug no dudó en sacar cara por su hija debido a que su padre habría soltado indignantes comentarios sobre las distintas polémicas que protagonizó su segunda engreída.

"Bueno, la verdad es que felizmente es su papá, ¿no? Salir a hablar temas de su hija son privados. Yo siendo su madre nunca he salido a hablar y todo lo que he hablado con ella en cuatro paredes", dijo en un primer momento.

Enseguida, recalcó que debe ser la misma Samahara, la encargada de hablar con su padre y así establecerle un límite al momento de brindar entrevistas sobre temas complicados y sobre todo personales.

"Que siga hablando lo que quiera. En este caso es Samahara quien debería de hablar con su papá y decirle que se limite en sus entrevistas a hablar de un tema tan complicado", explicó.

Sin lugar a dudas, Melissa Klug se encuentra en un buen momento de su relación con Jesús Barco y aclaró que la separación que tuvieron a inicios de año, no fue por un tema de infidelidad.