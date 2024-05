¡Indignante! Abel Lobatón JUSTIFICA agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: ¿Qué dijo?

Abel Lobatón hizo unas polémicas declaraciones sobre su hija Samahara Lobatón, quien recientemente terminó su tormentosa relación con Bryan Torres, tras protagonizar una serie de escándalos y agresiones.

En una reciente entrevista que brindó el exfutbolista para el programa de YouTube Tiempo Muerto, del periodista deportivo 'Flaco' Granda, fue consultado sobre la situación que ha vivido su hija con su última pareja e indignó al justificar las agresiones del salsero.

Desde que iniciaron su relación Samahara Lobatón y Bryan Torres, muchas fueron las noticias sobre sus peleas y reconciliaciones. Sin embargo, Abel Lobatón se refirió una en particular, donde el salsero agrede a su hija en la calle, en el 2023. El exfutbolista cuenta que habló con Bryan Torres y le terminó dando la razón.