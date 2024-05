¡Lo puso en su sitio! Melissa Klug le responde a Abel Lobatón por asegurar que la hizo famosa

21/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Muchos saben que Melissa Klug y Abel Lobatón mantuvieron una relación hace casi 20 años y fruto de ello tuvieron dos hijas, Samahara y Melissa Lobatón. Sin embargo, cuando todo parecía ser paz y amor entre la expareja, el exfutbolista ha sacado a relucir que cuando conoció a la 'Blanca de Chucuito' él era la figura pública, más no ella.

Estas declaraciones enfurecieron a la popular 'Blanca de Chucuito' y no dudó en responderle al padre de sus hijas.

¿Qué dijo Melissa Klug?

Melissa Klug estuvo como invitada en la reciente edición de 'América Hoy' y fue consultada sobre las declaraciones que emitió Abel Lobatón al decir que fue él quien la lanzó a la fama.

"¿ Responderle a Abel Lobatón? ahorita para qué, que él siga hablando, si pasa algo él me puede llamar o lo puedo llamar para hablar de nuestras hijas, pero después, no es mi amigo, no lo llamo a preguntar cómo está", sostuvo en el programa conducido por Ethel Pozo.

No obstante, resaltó que no debería estar hablando de los temas personales de su hija Samahara Lobatón. "En ese caso es Samahara la que debería hablar con su papá para decirle que se limite en sus entrevistas a hablar de un tema privado, es su hija ¿no?", dijo.

Lobatón expone a Melissa Klug

Durante una entrevista con el podcast 'Tiempo de muerte', conducido por Giancarlo 'Flaco' Granda, el exjugador del Sport Boys dejó claro que la fama de Melissa Klug es reciente y cuando estuvo con ella, él era la figura visible.

Giancarlo Granda afirmó: "Tú has estado con una persona muy pública que fue Melissa (Klug)". Rápidamente el exfutbolista lo corrigió diciendo que Melissa fue la que estuvo con alguien conocido: "Yo creo que fue al revés , Melissa estaba con una persona pública que era yo, si Melissa no la conocía a nadie".

Enseguida, Granda le consultó sobre su relación con Jefferson Farfán, ya que como se sabe él fue la siguiente pareja después que Abel Lobatón termine su romance con la ahora empresaria.

"Sí, todo bien, nunca he tenido ningún problema con él. Estoy esperando que me invite a su programa, que me diga cómo es, cuánto es y vamos ja, ja, ja", expresó el popular 'murciélago'.

Como se mencionó, Melissa Klug se pronunció ante las declaraciones de Abel Lobatón, tras asegurar que gracias a él la empresaria se volvió famosa y, hoy en día, goza de gran presencia en las pantallas.