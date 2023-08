Sonia Morales habla sobre su 'rivalidad' con Dina Páucar: "La gente nos hacía competir"

En los 2000, Sonia Morales y Dina Páucar eran dos de las folclóricas más reconocidas y queridas del Perú; su gran éxito hizo que se genere una especie de 'rivalidad', la cual generó diversos comentarios por parte de personas del medio; sin embargo, Sonia ha decidido referirse al tema ahora que ambas ya están a un paso del retiro.

La popular "Patrona del folclore' brindó una entrevista a un conocido medio local, en el que conversó de diversos temas y entre ellos no podía faltar su vínculo con su colega Dina Páucar, quien en la actualidad está por retirarse de los escenarios para dejar la posta a su hija.

Asimismo, también confesó que no todos tenían buenas intenciones, ya que muchas personas iban con chismes, pero con el paso del tiempo ha tenido oportunidad de hablar con Dina y aclarar todo.

"También había gente del medio que iba con el chisme allá y venía acá con el chisme. Pero ahora, Dina y yo somos mujeres maduras. Y si bien, no me he sentado ciento por ciento a chelear con Dina, hemos hablado de alguna manera y aclarado las cosas", agregó.