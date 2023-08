'Tomate' Barraza arremete contra Vanessa López y anuncia acciones legales: "Esto ya pasó sus límites"

20/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante su participación en "La Casa de Magaly", Vanessa López dejó entrever detalles íntimos de 'Tomate' Barraza. Ante ello, el cantante manifestó sentirse expuesto y decidió tomar las acciones legales correspondientes contra su expareja.

¿Qué dijo Vanessa López?

En medio de una conversación con Samahara Lobatón, Gabriela Serpa y Shirley Cherres, la expareja de 'Tomate' Barraza no pudo evitar burlarse de la anatomía del deportista Jean Deza, quien debido a sus constantes indisciplinas dentro y fuera de las canchas estuvo mucho tiempo en el ojo público.

"A mí me gustan ch..., me siento cómoda... no sé, es porque soy chiquita pues (...) se ponía mis zapatillas", señaló la modelo durante la conversación con sus compañeras.

Posteriormente, la exporrista cuestionó la virilidad de Carlos Barraza y le preguntó a la madre de su hija si es que por el tamaño de sus órganos masculinos. Ante ello, López solo mencionó la existencia de unas imágenes.

"Tomate tiene su video, se filtró un video una vez", agregó.

Tomará medidas legales

Ante dichas declaraciones, 'Tomate' Barraza utilizó sus redes sociales para defenderse y arremeter en contra de la influencer por exponerlo de esa manera, asegurando que no está dispuesto a seguir pasando por esas situaciones.

"No estoy dispuesto a seguir siendo expuesto en televisión en un reality donde la señora está exclusivamente para difamarme, o burlarse de mi. Entiendo perfectamente lo que es un show de TV, porque yo también trabajo en esto, pero esto ya pasó sus límites", se lee inicialmente en el post de Instagram.

Asimismo, el director de la orquesta 'Los Barraza', recalcó que la madre de su hija no tiene ningún talento, y dijo que solo la llaman de los programas para hablar mal de sus exparejas.

"¿Ella anima, modela, canta o actúa? La respuesta es NO. Cada vez que aparece en televisión, no es por un talento, su presencia exclusivamente es para hablar de una ex pareja o destruir mi imagen", agregó.

Finalmente el cantante reveló que tomará las medidas legales correspondientes para terminar con toda esta situación, con la finalidad de buscar el bienestar de la menor hija que tiene con su exesposa.

"Si va a quejarse de alguna falta que pudiera tener, se circunscribe exclusivamente a nuestra hija, pero no, ¿Por que eso no vende verdad? Hay que destruir al ex para facturar [...] Tomaré las medidas en el campo legal para salvaguardar mis derechos como padre, y porque yo no soy piñata de nadie", sostuvo.

De esta manera, 'Tomate' Barraza aseguró que tomará las acciones legales correspondientes con Vanessa López, tras sus declaraciones en el reality "La Casa de Magaly".