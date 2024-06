¡Trágico! Anciano es abandonado por su hijo en pleno Día del Padre: Fue auxiliado por policías de Arequipa

Un anciano de 81 años, identificado como Segundo Sánchez Rojas, estará pasando el Día del Padre completamente solo, luego de que su hijo lo abandonara en Arequipa, lejos de su natal Chiclayo.

Según su testimonio, su hijo, Juan Sánchez, lo llevó a conocer la 'ciudad blanca' como un viaje, para un día dejarlo totalmente abandonado en las calles de Cayma. Esto ocurrió el pasado 12 de junio.

No fue hasta unos días después que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la localidad observaron que el anciano se encontraba merodeando durante días por la zona. Esto llevo a que lo acogieran y atendieran su situación.

El señor Segundo vive en Chiclayo, en compañía de su familia, pero fue cruelmente abandonado por su descendiente en una región que no conoce. Si bien ha sido atendido por efectivos policiales, su presente es de total incertidumbre.

Los refugios para adultos mayores de la zona se han negado a brindarle un hogar para descansar, ya que se encuentran desabastecidos y no pueden aceptar a más ancianos dentro de sus instalaciones.

Esto ha llevado a que la propia PNP solicite a la población brindarle un techo al adulto mayor, al menos, durante algunos días, para que su situación se regularice y se pueda ubicar a su familia.

Por su lado, el señor Segundo anhela regresar a su hogar en Chiclayo, para estar acompañado nuevamente de su familia luego del terrible acto realizado por su propio hijo.

"Ya estoy días acá, ya me quiero ir. (...) Ay señorita, yo me siento mal, recién me acabo de bañar. Yo quiero estar al lado de mi familia, en Pacasmayo, en Chiclayo, en mi casa", declaró para La República entre lágrimas.